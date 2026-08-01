Ranchi News: तमाड़ डाकघर में गंगाजल व राखी लिफाफे की बिक्री शुरू
Ranchi News: तमाड़ डाकघर ने सावन और रक्षाबंधन के अवसर पर श्रद्धालुओं व बहनों के लिए विशेष सुविधाएं शुरू की हैं। 30 रुपये में गंगाजल और 10 रुपये में वॉटरप्रूफ राखी लिफाफा उपलब्ध है। उप डाकपाल ने बेहतर सेवाएं प्रदान करने का आश्वासन दिया और लोगों से इन सुविधाओं का लाभ उठाने की अपील की।
Ranchi News: तमाड़, प्रतिनिधि। सावन और रक्षाबंधन के मद्देनजर तमाड़ डाकघर में शनिवार को श्रद्धालुओं और बहनों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था शुरू की गई है। डाकघर में 30 रुपये में गंगाजल तथा 10 रुपये में वॉटरप्रूफ राखी लिफाफा उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे श्रद्धालु आसानी से गंगाजल प्राप्त कर सकेंगे, वहीं बहनें अपने भाइयों को सुरक्षित तरीके से राखी भेज सकेंगी। उप डाकपाल देवनारायण रविदास ने बताया कि डाक विभाग लोगों को बेहतर और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। रक्षाबंधन के अवसर पर वॉटरप्रूफ राखी लिफाफा उपलब्ध कराया गया है, जबकि सावन माह में श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए गंगाजल की बिक्री शुरू की गई है।
उन्होंने लोगों से इन सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।
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