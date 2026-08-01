Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ranchi News: मुरहू अंचल कार्यालय में प्रमाण पत्र वितरण शिविर कल से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

Ranchi News: मुरहू अंचल कार्यालय में 3 से 7 अगस्त तक विशेष प्रमाण पत्र वितरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें जाति, आय, स्थानीय निवासी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। यह शिविर अंचल कार्यालय, मुरहू में आयोजित होगा। नागरिकों से आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने की अपील की गई है।

Ranchi News: मुरहू अंचल कार्यालय में प्रमाण पत्र वितरण शिविर कल से

Ranchi News: मुरहू, प्रतिनिधि। मुरहू अंचल कार्यालय में 3  से 7 अगस्त तक विशेष प्रमाण पत्र वितरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। अंचल अधिकारी गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार झारखंड सरकार के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। शिविर में पूर्व स्वीकृत जाति, आय, स्थानीय निवासी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के प्रमाण पत्र लाभुकों को वितरित किए जाएंगे। शिविर प्रतिदिन अंचल कार्यालय, मुरहू में आयोजित होगा। संबंधित नागरिकों से निर्धारित तिथि पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अपील की गई है। अंचल प्रशासन ने कहा है कि अभियान का उद्देश्य आम लोगों को समयबद्ध और सुगम तरीके से प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना है।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: खगड़िया : बीडीओ ने महादलित टोले में आयोजित दो दिवसीय कैंप का किया निरीक्षण, दिए निर्देश
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
EWS Ranchi News Jharkhand Government अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।