Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ranchi News: खूंटी में प्रमाण-पत्रों के लिए विशेष शिविर शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

Ranchi News: खूंटी जिले में सोमवार से जाति, आय, स्थानीय निवासी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) प्रमाण-पत्रों के लिए विशेष अभियान शुरू हुआ। यह अभियान 7 अगस्त तक चलेगा, जिसमें नए आवेदन और लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन किया जाएगा। उपायुक्त मो. जावेद हुसैन ने सभी अधिकारियों को समयबद्ध संचालन के निर्देश दिए हैं।

Ranchi News: खूंटी में प्रमाण-पत्रों के लिए विशेष शिविर शुरू

Ranchi News: खूंटी, संवाददाता। राज्य सरकार एवं उपायुक्त मो. जावेद हुसैन के निर्देश पर जिले के सभी छह प्रखंडों में सोमवार से जाति, आय, स्थानीय निवासी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत कर दी गई। यह अभियान 7 अगस्त तक संचालित होगा। अभियान के दौरान नए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, वहीं लंबित आवेदनों का भी त्वरित निष्पादन कर पात्र आवेदकों को प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। अभियान के पहले दिन खूंटी प्रखंड कार्यालय एवं तिरला पंचायत भवन, कर्रा प्रखंड के उड़ीकेल, रनियां प्रखंड के ताम्बा तथा तोरपा प्रखंड के पूर्वी और पश्चिमी पंचायतों में विशेष शिविर आयोजित किए गए।

वहीं मुरहू और अड़की अंचल कार्यालयों में 3 से 7 अगस्त तक प्रतिदिन विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इसके अलावा अन्य पंचायतों में भी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शिविर आयोजित कर लोगों से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। उपायुक्त मो. जावेद हुसैन ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शिविरों का सुचारु संचालन सुनिश्चित करते हुए सभी आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन किया जाए तथा आमजनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने पात्र नागरिकों से निर्धारित तिथि पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिविर में पहुंचकर अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। शिविर के पहले दिन कई लाभुकों के प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। 

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ranchi News Ranchi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।