Ranchi News: खूंटी में प्रमाण-पत्रों के लिए विशेष शिविर शुरू
Ranchi News: खूंटी जिले में सोमवार से जाति, आय, स्थानीय निवासी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) प्रमाण-पत्रों के लिए विशेष अभियान शुरू हुआ। यह अभियान 7 अगस्त तक चलेगा, जिसमें नए आवेदन और लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन किया जाएगा। उपायुक्त मो. जावेद हुसैन ने सभी अधिकारियों को समयबद्ध संचालन के निर्देश दिए हैं।
Ranchi News: खूंटी, संवाददाता। राज्य सरकार एवं उपायुक्त मो. जावेद हुसैन के निर्देश पर जिले के सभी छह प्रखंडों में सोमवार से जाति, आय, स्थानीय निवासी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत कर दी गई। यह अभियान 7 अगस्त तक संचालित होगा। अभियान के दौरान नए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, वहीं लंबित आवेदनों का भी त्वरित निष्पादन कर पात्र आवेदकों को प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। अभियान के पहले दिन खूंटी प्रखंड कार्यालय एवं तिरला पंचायत भवन, कर्रा प्रखंड के उड़ीकेल, रनियां प्रखंड के ताम्बा तथा तोरपा प्रखंड के पूर्वी और पश्चिमी पंचायतों में विशेष शिविर आयोजित किए गए।
वहीं मुरहू और अड़की अंचल कार्यालयों में 3 से 7 अगस्त तक प्रतिदिन विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इसके अलावा अन्य पंचायतों में भी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शिविर आयोजित कर लोगों से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। उपायुक्त मो. जावेद हुसैन ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शिविरों का सुचारु संचालन सुनिश्चित करते हुए सभी आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन किया जाए तथा आमजनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने पात्र नागरिकों से निर्धारित तिथि पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिविर में पहुंचकर अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। शिविर के पहले दिन कई लाभुकों के प्रमाण पत्र निर्गत किया गया।
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