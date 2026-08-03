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Ranchi News: पड़हा भवन रातू में मनेगा विश्व आदिवासी दिवस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: रातू में सरना टोंगरी के पड़हा भवन में सरहुल पूजा समिति की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में विश्व आदिवासी दिवस और करमा पर्व की तैयारियों पर चर्चा की गई। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर महाजुटान और करमा पर्व की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने का निर्णय लिया गया।

Ranchi News: पड़हा भवन रातू में मनेगा विश्व आदिवासी दिवस

Ranchi News: रातू, प्रतिनिधि। पड़हा भवन, सरना टोंगरी में सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सरहुल पूजा समिति के अध्यक्ष आदित्य तिर्की ने की। बैठक में विश्व आदिवासी दिवस और करमा पर्व की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

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बैठक की मुख्य बातें

बैठक को संबोधित करते हुए आदित्य तिर्की ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस और करमा पर्व हमारे समाज की पहचान हैं। इसे भव्यता के साथ मनाकर आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ना ही इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। बैठक में सर्वसम्मति से दो बड़े निर्णय लिए गए। पहला, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सरना रत्न दादा बीरेंद्र भगत की प्रतिमा प्रांगण में महाजुटान का आयोजन किया जाएगा। दूसरा, करमा पर्व की पूर्व संध्या पर पड़हा भवन, सरना टोंगरी में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होगा। आयोजकों ने कहा कि इस वर्ष विश्व आदिवासी दिवस पारंपरिक रीति-रिवाज और सांस्कृतिक गरिमा के साथ मनाया जाएगा। कार्यक्रम में क्षेत्र के सभी गांवों से आदिवासी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे।

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आगामी कार्यक्रम की तैयारी

बैठक में यह भी तय किया गया कि करमा पर्व की पूर्व संध्या पर पारंपरिक नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पूजा-अर्चना का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी गांवों और टोलों में प्रचार-प्रसार किया जाएगा। समिति ने समाज के सभी लोगों से अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की। अगली तैयारी बैठक 6 अगस्त को सुबह 11 बजे पड़हा भवन, सरना टोंगरी में होगी, जिसमें सभी समिति सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य बताई गई है। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष निर्मला भगत, प्रमुख संगीता तिर्की, अध्यक्ष सुशील उरांव, जय गोविंद मुंडा, अशोक तिर्की, जीतेश्वर मुंडा, उषा तिर्की, जॉनी उरांश, आशा देवी, चंद्रप्रभा तिर्की, सीमा उरांव, विमल उरांव, चारे भगत, शंकर उरांव, तुलसी उरांव, रामेश्वर उरांव, रणविजय सिंह मुंडा, अतुल तिर्की सहित सैकड़ों सदस्य उपस्थित थे।

सामान्य प्रश्न

विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाएगा?
विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाएगा।
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