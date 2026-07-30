Ranchi News: ओरमांझी में कांवड़ यात्रा में पूर्व सांसद और रांची मेयर हुई शामिल
Ranchi News: ओरमांझी के उलातू गांव में महाकालेश्वर धाम मंदिर में श्रावण मास के अवसर पर श्रावणी मेले का शुभारंभ हुआ। कांवड़ यात्रा में महिलाएं और बच्चे शामिल हुए। रामटहल चौधरी और रांची की मेयर ने मेला का उद्घाटन किया। मेला एक महीने तक चलेगा और श्रावण पूर्णिमा पर विशेष आयोजन होगा।
Ranchi News: ओरमांझी, प्रतिनिधि। ओरमांझी के उलातू गांव स्थित महाकालेश्वर धाम मंदिर में गुरुवार को श्रावण मास के अवसर पर लगने वाले श्रावणी मेले का शुभारंभ हो गया। श्रावण माह के पहले दिन राधा-कृष्ण मंदिर, शंकर चौक से कांवड़ यात्रा निकाली गई। श्रद्धालु छठ घाट डोम नदी पहुंचे, जहां से कांवड़ और लोटे में जल भरकर बोल बम के जयकारों के साथ महाकालेश्वर धाम पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चियों ने भाग लिया। कांवड़ यात्रा के मंदिर परिसर पहुंचने के बाद पूर्व सांसद रामटहल चौधरी, रांची की मेयर रोशनी खालको, अमरनाथ चौधरी और मानकी राजेंद्र साही ने संयुक्त रूप से श्रावणी मेले का उद्घाटन किया।
मेला एक माह तक चलेगा। श्रावण पूर्णिमा के दिन विशेष मेले और महाभंडारे का आयोजन होगा। यात्रा में पूर्व उपप्रमुख सह कार्यवाहक प्रमुख जयगोविंद साहू, समुद्र पाहन, सरिता देवी, राजेश गुप्ता, संतोष गुप्ता, संतोष कुशवाहा, नीरज नायक समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।
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