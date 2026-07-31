Ranchi News: रायफल शूटिंग चैंपियनशिप में शिवांश ने दिखाई प्रतिभा
Ranchi News: पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 29 से 31 जुलाई तक आयोजित 16वीं स्टेट रायफल शूटिंग चैंपियनशिप में चान्हो के युवा निशानेबाज शिवांश शिवा ने बेहतर प्रदर्शन कर
Ranchi News: चान्हो, प्रतिनिधि। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 29 से 31 जुलाई तक आयोजित 16वीं स्टेट रायफल शूटिंग चैंपियनशिप में चान्हो के युवा निशानेबाज शिवांश शिवा ने बेहतर प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। विभिन्न जिलों के खिलाड़ियों के बीच उन्होंने आत्मविश्वास के साथ मुकाबला किया। इससे पूर्व वर्ष 2025 में रांची के खेलगांव में आयोजित प्रतियोगिता में वह पांचवें स्थान पर रहे थे। उनकी उपलब्धि पर क्षेत्रवासियों ने प्रसन्नता जताते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।
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