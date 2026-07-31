Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ranchi News: रायफल शूटिंग चैंपियनशिप में शिवांश ने दिखाई प्रतिभा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

Ranchi News: पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 29 से 31 जुलाई तक आयोजित 16वीं स्टेट रायफल शूटिंग चैंपियनशिप में चान्हो के युवा निशानेबाज शिवांश शिवा ने बेहतर प्रदर्शन कर

Ranchi News: रायफल शूटिंग चैंपियनशिप में शिवांश ने दिखाई प्रतिभा

Ranchi News: चान्हो, प्रतिनिधि। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 29 से 31 जुलाई तक आयोजित 16वीं स्टेट रायफल शूटिंग चैंपियनशिप में चान्हो के युवा निशानेबाज शिवांश शिवा ने बेहतर प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। विभिन्न जिलों के खिलाड़ियों के बीच उन्होंने आत्मविश्वास के साथ मुकाबला किया। इससे पूर्व वर्ष 2025 में रांची के खेलगांव में आयोजित प्रतियोगिता में वह पांचवें स्थान पर रहे थे। उनकी उपलब्धि पर क्षेत्रवासियों ने प्रसन्नता जताते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

ये भी पढ़ें:तमन्ना झा को गोल्ड व आतिश को मिला सिल्वर मेडल
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ranchi News Ranchi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।