Ranchi News: पहली सोमवारी पर शिवमय हुआ शहर, हर मंदिर में उमड़ी आस्था

Ranchi News: शिवालयों में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, भजन-कीर्तन से माहौल बना रहा शिवमय, पहाड़ी बाबा का अरघा सिस्टम से 75 हजार से अधिक शिव भक्तों ने किया जलाभिषेक, बोल

Ranchi News: रांची। प्रमुख संवाददाता सावन मास की पहली सोमवारी को सैकड़ों श्रद्धालुओं ने शहर के विभिन्न इलाके में शिवालयों में जलाभिषेक किया। महादेव की पूजा-अर्चना के बाद भक्तों ने बिल्व पत्र, भांग, धतूरा, फल और प्रसाद अर्पित किया और इच्छित फल की कामना की। रांची पहाड़ी मंदिर में अरघा सिस्टम से भोर के तीन से शाम पांच बजे तक 75 हजार से अधिक शिव भक्तों ने पूजा-अर्चना की। शहर के अन्य इलाकों में स्थित शिव मंदिरों में पहली सोमवारी की धूम रही। महिला, पुरुष, बच्चों और बुजुर्गों ने शिवलिंग पर जल अर्पण किया और श्रद्धाभाव के साथ पूजा कर मनोवांछित फल की कामना की। इस मौके पर कई स्थान पर धार्मिक अनुष्ठान एवं महारुद्राभिषेक हुए। शाम में मंदिरों में भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया。

सैकड़ों कावंरिया पहुंचे पहाड़ी मंदिर नामकुम के स्वर्णरेखा नदी तट से जल लेकर रविवार को भोर के तीन बजे कावंरियों का समूह पहाड़ी मंदिर पहुंचा। सरकारी पूजा के बाद मंदिर के पट खुलते ही कावंरियों ने बोल-बम के जयकारे के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाया और पूजा की। सुबह आठ बजे के बाद गली-मुहल्लों से समूह में निकली महिलाओं और युवतियों ने पहाड़ी बाबा की पूजा की। पहाड़ी मंदिर विकास समिति के मदन पारिक ने बताया कि शिवालय में विराजमान पहाड़ी बाबा का 75 हजार श्रद्धालु जल चढ़ा चुके थे। रात में बाबा का विशेष शृंगार हुआ। रंग-बिरंगे फूलों व सोना-चांदी के आभूषणों से सजे बाबा के दरबार में भोग निवेदित किया गया। पुरोहितों ने धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराया। महाआरती के बाद भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया।

संयमित रहे श्रद्धालु, चाक-चौबंद थी व्यवस्था पहली सोमवारी को सबसे ज्यादा श्रद्धालु शिव लिंग पर जल चढ़ाने के लिए पहाड़ी मंदिर पहुंचे थे। रांची पहाड़ी मंदिर विकास समिति की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर स्तर पर प्रयास किया गया था। श्रद्धालु संयमित तरीके से मंदिर के पश्चिमी छोर पर बनी सीढ़ियों से शिखर तक पहुंचे और कतारबद्ध होकर पूजा की। वहीं आधार तल पर महाकाल के दरबार में जलाभिषेक के लिए की गई नई व्यवस्था की भक्तों ने सराहना की। मंदिर में भीड़ नियंत्रण एवं विधि-व्यवस्था बहाल रखने के लिए मजिस्ट्रेट के साथ 50 से अधिक पुलिसकर्मी, एक कंपनी आरएपी के जवान ड्यूटी पर तैनात थे। शिखर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों को लगाया गया था। वहीं सादे लिबास में भी पुलिसकर्मी तैनात थे। सुखदेवनगर थाना की ओर से इलाके में लगातार गश्त की जाती रही। सीढ़ियों के अलावा मंदिरों में लगे सीसीटीवी से कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए थे। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए सेवा सह सहायता शिविर भी लगाया गया है। प्राथमिक चिकित्सा के साथ खोया-पाया की सूचना प्रसारित करने का इंतजाम किया गया था।

जलाभिषेक के लिए पानी की व्यवस्था शिखर मंदिर के समीप भक्तों को जलाभिषेक के लिए पानी उपलब्ध कराया जा रहा था। प्लास्टिक के लोटे में मंदिर समिति से जुड़े स्वयंसेवक भक्तों को पानी दे रहे थे। वापसी में उनसे लोटा वापस ले लिया जा रहा था। जलाभिषेक के लिए पानी की व्यवस्था देख भक्त गदगद थे और सभी इस सुविधा की सराहना कर रहे थे।

वॉकी-टॉकी से व्यवस्था बहाल की समिति के सदस्य वॉकी-टॉकी और साउंड सिस्टम से व्यवस्था बहाल करने में जुटे हुए थे। मुख्य मंदिर में महिला और पुरुषों के लिए अलग-अलग कतार रहने से असुविधा नहीं हुई। मंदिर के प्रवेश और निकास द्वार पर भीड़ नियंत्रण के अलावा अन्य तरह की सुविधा बहाल करने में वॉकी-टॉकी की मदद ली गयी। मंदिर के आधार तल पर बड़ा एलइडी लगाया गया था, जो श्रद्धालु शिखर मंदिर तक नहीं जा सके, उन्होंने टीवी से ही भोलेनाथ के दर्शन किए।

वाहनों का प्रवेश वर्जित रहा जलाभिषेक के दौरान मंदिर के आसपास के प्रमुख मार्ग एवं लूप लाइनों से वाहनों का प्रवेश वर्जित रहा। रातू रोड मुख्य मार्ग से पहाड़ी मंदिर लेन, हरमू रोड के बानो मंजिल लेन, कमलाकांत सहाय लेन आदि से छोटे-बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित था। रातू रोड में श्री राणी सती मंदिर से भक्त वाहनों से बालाजी मंदिर तक ही पहुंच सके, यहां पर पड़ाव की सुविधा थी। बानो मंजिल रोड में प्रज्ञा केंद्र के समीप वाहन पड़ाव बनाया गया है। मंदिर तक जाने वाले मार्ग पर आवागमन सुविधाजनक बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था।

श्री श्याम मंदिर में श्यामेश्वर महादेव का शृंगार हरमू रोड के श्री श्याम मंदिर में सोमवार को श्रावण मास की पहली सोमवारी पर विशेष अनुष्ठान हुए। बड़ी संख्या में भक्तों ने जयकारे के बीच श्री श्यामेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। इस मौके पर रुद्राभिषेक अनुष्ठान का आयोजन हुआ। इसके बाद श्यामेश्वर महादेव का सुगंधित फूलों से नयनाभिराम शृंगार हुआ।

इन शिवालयों में श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक पहली सोमवारी पर शहर के विभिन्न शिवालयों में विशेष अनुष्ठान हुए। कोकर बिजली ऑफिस शिव मंदिर, पिस्का मोड़ विश्वनाथ मंदिर, चुटिया प्राचीन श्रीराम मंदिर शिवालय, बरियातू हाउसिंग कॉलोनी, रिम्स चौक स्थित शिवालय, हिनू के शिवपुरी स्थित महामृत्युंजय महादेव मंदिर, डोरंडा के जैप एक परिसर में त्रिपुरेश्वर महादेव मंदिर, हिनू के न्यू एजी पीएचडी कॉलोनी परिसर में मनोकामना वाले महादेव मंदिर, अरगोड़ा बस्ती के बूढ़ा महादेव मंदिर, चुटिया के महादेव स्थल, हटिया गुड्स शेड परिसर में बाबा हटेश्वरनाथ मंदिर, कोकर चौक स्थित वीर हनुमान मंदिर में भक्तों ने जलाभिषेक किया।