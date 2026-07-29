Ranchi News: श्रद्धालओं के लिए शिवालयों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

Ranchi News: फोटो है- रांची,संवाददाता। सावन शुरू होने के साथ ही मंदिरों में भगवान शिव की

Ranchi News: फोटो है- रांची,संवाददाता।

सावन शुरू होने के साथ ही मंदिरों में भगवान शिव की आरधाना करने के लिए शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ेगा। मंदिर समिति की ओर से व्यवस्था संभालने की तैयारियां की जा रही है। ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। शहर के प्रमुख मंदिरों से लेकर छोटे मंदिरों में भी मरम्मत में सभी कार्य पूरे हो चुके है। रंगाई-पुताई, सजावट, लाइटिंग और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां अंतिम चरण में है। पहाड़ी और चुटिया सुरेश्वर मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया की रविवार और सोमवार को हजारों की संख्या में भक्त पहुंचते है। इस दौरान अधिक भीड़ को नियंत्रित कर पाना मुश्किल-सा हो जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए मंदिर समिति ने भक्तों के प्रवेश-निकास द्वार की अलग-अलग और स्वयंसवेकों की संख्या में वृद्धि की है। निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे का भी इंतजाम किया गया है। साथ ही परिसर में महिला और पुरुष के लिए अलग बैरिकेडिंग, पेयजल जैसी बुनियादी व्यवस्था की है。

पहाड़ी मंदिर में रविवार और सोमवार अरघा से जलाभिषेक, 70 सीसीटीवी कैमरे रातू रोड़ स्थित पहाड़ी मंदिर भगवान शिव की प्राचीन मंदिरों में शामिल है। सावन के महीने में दूर-दराज और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भक्त भगवान शिव की आराधान करने के लिए मंदिर पहुंचते है। पहाड़ी मंदिर विकास समिति की ओर से इस वर्ष श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम की गई है। मंदिर परिसर में निगारानी रखने के लिfए पूरे मंदिर परिसर में 70 सीसीटीवी कैमरे लगाएं गए है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मुख्य द्वार से सीधे प्रवेश बंद कर दी गई है। भक्तों को दाहिनी ओर से प्रवेश कराया जाएगा। मंदिर के कपाट आम लोगों के लिए रोजाना सुबह चार बजे से ही खोल दी जाएगी। जिसके बाद भक्त सोमवार और रविवार को अरघा के माध्यम से जलाभिषेक करेंगे। साथ ही जगह-जगह पर प्रशासन पुलिस बल के साथ मंदिर समिति व अन्य संस्था के महिला और पुरुष स्वयंसेवक तैनात रहेंगे। श्रद्धालुओं की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मंदिर के गर्भगृह के नीचे एक हजार प्लास्टिक के लोटे की व्यवस्था की गई है।

मंदिर के कपाट रविवार और सोमवार पूरे दिन खुले रहेंगे, बाकी दिन एक बजे के बाद बंद पहाड़ी मंदिर में सुबह 3:30 बजे की सरकारी पूजा के बाद मंदिर के कपाट लोगों के लिए चार बजे से खुल जाएंगे। जिसके बाद दोपहार एक बजे मंदिर के कपाट बंद होगे। वहीं, रविवार और सोमवार को पूरे दिन मंदिर के कपाट लोगों के लिए खुले रहेंगे,इस दौरान श्रद्धालु अरघा के माध्यम से जलाभिषेक करेंगे। बाकि दिन लोग बिना अरघा के जलाभिषेक करेंगे।

सुरेश्वर मंदिर में 300 फीट बैरिकेट, 50 से अधिक स्वयंसेवक तैनात चुटिया स्थित सुरेश्वर मंदिर में सावन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण की ओर है। पिछले वर्ष अधिक भीड़ होने के कारण भक्तों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। जिसे ध्यान में रखते हुए मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं के लिए 300 फीट बैरिकेट की व्यवस्था की है। साथ ही मंदिर परिसर में भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रवेश और निकासी के लिए भी अलग-अलग द्वार बनाए गए है। वहीं,फ्लाईओवर निर्माण के कारण रास्ते की स्थिति थोड़ी खराब हो चुकी है। डस्ट गिरवाने की व्यवस्था की जा रही है,ताकि मंदिर तक पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े।

श्रद्धालुओं से संयम बनाएं रखने की अपील पिस्का मोड़ स्थित विश्वनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करने वाले श्रद्धालुओं से संयम के साथ जलाभिषेक करने की अपील की है। साथ ही मंदिर के सदस्य ही भीड़ को नियंत्रित करने में सहयोग करेंगे। साथ ही रोजाना शाम को आरती का आयोजन किया जाएगा।