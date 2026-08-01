Ranchi News: जम्हार गांव में सर्पदंश से साढ़े सात वर्षीय बालक की मौत
Ranchi News: झारखंड के जम्हार गांव में एक सात साल के बच्चे अयांश धनवार की सांप के डसने से मौत हो गई। घटना रात को हुई जब अयांश अपने माता-पिता के साथ घर में सो रहा था। सांप ने बच्चे को डस लिया और उसे अस्पताल ले जाने पर मृत घोषित किया गया। पूरे गांव में शोक का माहौल है।
Ranchi News: कर्रा, प्रतिनिधि। जरियागढ़ थाना क्षेत्र के जम्हार गांव में गुरुवार की रात सर्पदंश से साढ़े सात वर्षीय अयांश धनवार की मौत हो गई। घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है। परिजनों के अनुसार अयांश अपने माता-पिता के साथ घर के अंदर कच्चे फर्श पर बिस्तर लगाकर सो रहा था। इसी दौरान एक जहरीला सांप घर में घुस आया और बच्चे को डस लिया। कुछ देर बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर माता-पिता को सर्पदंश की आशंका हुई। आनन-फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) कर्रा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।
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