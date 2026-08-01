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Ranchi News: सड़क हादसे में बाइक सवार गंभीर, रिम्स रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: शनिवार दोपहर लगभग 3:30 बजे मांडर के करगे गांव में एक सड़क हादसे में 28 वर्षीय गोपाल मुंडा गंभीर रूप से घायल हो गए। वह बाइक से अपने घर लौट रहे थे, जब उनकी बाइक दूसरी बाइक से टकरा गई। स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन गंभीर स्थिति को देखते हुए रिम्स, रांची रेफर कर दिया गया।

Ranchi News: सड़क हादसे में बाइक सवार गंभीर, रिम्स रेफर

Ranchi News: मांडर, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के करगे गांव में शनिवार दोपहर करीब 3:30 बजे हुए सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान करगे गांव निवासी 28 वर्षीय गोपाल मुंडा के रूप में हुई है। बताया जाता है कि गोपाल मुंडा बाइक से मांडर से अपने घर लौट रहे थे। घर से कुछ ही दूरी पर उनकी बाइक अनियंत्रित होकर दूसरी बाइक से टकरा गई। टक्कर के बाद वह सड़क पर गिरने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें मांडर रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स, रांची रेफर कर दिया।

चिकित्सकों के अनुसार, हादसे में गोपाल मुंडा के सिर पर गंभीर चोट लगी है।

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