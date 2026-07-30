Ranchi News: मां की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, कुल्हाड़ी बरामद
Ranchi News: राहे के चुतरुडीह गांव में घरेलू विवाद के चलते 45 वर्षीय नंदलाल महतो ने 69 वर्षीय मां भोला देवी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद की। आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार की और बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
Ranchi News: राहे, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के चुतरुडीह गांव में बुधवार को हुए सनसनीखेज हत्याकांड के आरोपी 45 वर्षीय नंदलाल महतो को राहे पुलिस ने गांव के समीप से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है। थाना प्रभारी अभिषेक कुमार ने बताया कि आरोपी को बुधवार रात गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने घरेलू विवाद में अपनी 69 वर्षीय मां भोला देवी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या करने की बात स्वीकार की है। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।