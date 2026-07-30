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Ranchi News: मां की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, कुल्हाड़ी बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: राहे के चुतरुडीह गांव में घरेलू विवाद के चलते 45 वर्षीय नंदलाल महतो ने 69 वर्षीय मां भोला देवी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद की। आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार की और बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

Ranchi News: मां की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, कुल्हाड़ी बरामद

Ranchi News: राहे, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के चुतरुडीह गांव में बुधवार को हुए सनसनीखेज हत्याकांड के आरोपी 45 वर्षीय नंदलाल महतो को राहे पुलिस ने गांव के समीप से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है। थाना प्रभारी अभिषेक कुमार ने बताया कि आरोपी को बुधवार रात गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने घरेलू विवाद में अपनी 69 वर्षीय मां भोला देवी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या करने की बात स्वीकार की है। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

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