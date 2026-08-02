Ranchi News: दस दिनों से युवक लापता, थाने में सनहा दर्ज
Ranchi News: थाना क्षेत्र के बांसजाड़ी गांव निवासी 25 वर्षीय राम कच्छप लोहरा पिछले दस दिनों से लापता हैं। परिजनों ने युवक की काफी तलाश की, लेकिन अब तक उसका कोई सु
Ranchi News: मांडर, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के बांसजाड़ी गांव निवासी 25 वर्षीय राम कच्छप लोहरा पिछले दस दिनों से लापता हैं। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। मामले को लेकर रविवार को मांडर थाना में सनहा दर्ज कराया गया है। बताया गया कि राम कच्छप लोहरा, पिता सुमेश लोहरा, 24 जुलाई की दोपहर करीब दो बजे खलारी थाना क्षेत्र के हुटाप गांव स्थित एक रिश्तेदार के घर जाने की बात कहकर घर से निकले थे। इसके बाद वह वापस नहीं लौटे। दो-तीन दिन बाद परिजन हुटाप गांव पहुंचे तो रिश्तेदारों ने बताया कि राम उसी दिन वहां से अपने घर के लिए निकल गए थे।
परिजनों ने अपने स्तर पर संभावित सभी स्थानों पर तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद मांडर थाना में सनहा दर्ज कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।