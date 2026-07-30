Ranchi News: जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर 435 छात्र, बारिश में टपकती है छत
Ranchi News: बेड़ो प्रखंड के असरो स्थित राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय में 435 बच्चों की पढ़ाई खतरे में है। बारिश के कारण कमरे टपकने लगते हैं और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है। प्रधानाध्यापिका ने बताया कि कमजोर छत और बुनियादी सुविधाओं की कमी के बावजूद कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।
Ranchi News: बेड़ो, प्रतिनिधि। बेड़ो प्रखंड के असरो स्थित राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय असरो में 435 बच्चों की पढ़ाई खतरे के साये में चल रही है। बारिश होते ही विद्यालय के तीन जर्जर कमरों की छत टपकने लगती है और कमरे पानी से भर जाते हैं। ऐसे में छात्र पढ़ाई छोड़ बाल्टी से पानी निकालने को मजबूर हो जाते हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि कमजोर हो चुकी छत कभी भी गिर सकती है, जिससे बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका मेरी विद्या तिग्गा ने बताया कि स्कूल में केजी से 10वीं तक की पढ़ाई होती है। कुल 11 कक्षाओं के लिए केवल नौ कमरे हैं। इनमें तीन कमरे पूरी तरह जर्जर हैं, जबकि तीन नए कमरे अब तक अधूरे पड़े हैं। विद्यालय में 17 शिक्षक, एक लिपिक, एक आईसीटी और एक एलएलएफ कर्मी सहित कुल 20 कर्मी कार्यरत हैं।
विद्यालय में पेयजल संकट
विद्यालय में पेयजल संकट भी गंभीर है। बोरिंग का केसिंग फट चुका है और सबमर्सिबल पंप जाम होने के कारण मध्याह्न भोजन के लिए पानी खरीदना पड़ रहा है। विद्यालय में चारदीवारी नहीं होने से सुरक्षा व्यवस्था भी प्रभावित है। प्रधानाध्यापिका ने बताया कि जर्जर भवन और मूलभूत सुविधाओं की कमी की जानकारी कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों को दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। उनका कहना है कि यदि जल्द मरम्मत या नए भवन की व्यवस्था नहीं हुई तो कभी भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। फिलहाल शिक्षक और छात्र रोज डर के साये में पढ़ाने और पढ़ने को विवश हैं।
राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय असरो
कोट--
जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों को दी गई है जर्जर भवन और मूलभूत सुविधाओं की कमी की जानकारी। अबतक ठोस पहल नहीं की गई। --मेरी विद्या तिग्गा,प्रधानाध्यापिका,उच्च विद्यालय असरो
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