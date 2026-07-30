Ranchi News: जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर 435 छात्र, बारिश में टपकती है छत

Ranchi News: बेड़ो, प्रतिनिधि। बेड़ो प्रखंड के असरो स्थित राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय असरो में 435 बच्चों की पढ़ाई खतरे के साये में चल रही है। बारिश होते ही विद्यालय के तीन जर्जर कमरों की छत टपकने लगती है और कमरे पानी से भर जाते हैं। ऐसे में छात्र पढ़ाई छोड़ बाल्टी से पानी निकालने को मजबूर हो जाते हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि कमजोर हो चुकी छत कभी भी गिर सकती है, जिससे बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका मेरी विद्या तिग्गा ने बताया कि स्कूल में केजी से 10वीं तक की पढ़ाई होती है। कुल 11 कक्षाओं के लिए केवल नौ कमरे हैं। इनमें तीन कमरे पूरी तरह जर्जर हैं, जबकि तीन नए कमरे अब तक अधूरे पड़े हैं। विद्यालय में 17 शिक्षक, एक लिपिक, एक आईसीटी और एक एलएलएफ कर्मी सहित कुल 20 कर्मी कार्यरत हैं।