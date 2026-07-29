Ranchi News: आज से भक्तों के लिए सजा महादानी बाबा का दरबार
Ranchi News: गुरुवार से शुरू हो रहे पवित्र सावन माह के तहत बेड़ो प्रखंड में भक्ति का माहौल है। महादानी मंदिर में सावन महोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग कतारें बनाईं गई हैं। मंदिर में विशेष पूजा, आरती, भजन-कीर्तन और प्रसाद वितरण होगा। सावन मास 30 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगा।
Ranchi News: बेड़ो, प्रतिनिधि। गुरुवार से शुरू हो रहे पवित्र सावन माह को लेकर प्रखंड में भक्ति और आस्था का माहौल है। प्रखंड मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक महादानी मंदिर में एक माह तक चलने वाले सावन महोत्सव की तैयारियां महादानी सत्संग समिति ने पूरी कर ली हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग कतार की व्यवस्था की गई है, ताकि जलाभिषेक सुगमता से हो सके। सावन माह में मंदिर में प्रतिदिन विशेष पूजा-अर्चना, आरती, भजन-कीर्तन, शिवलिंग का शृंगार और प्रसाद वितरण होगा। मंदिर परिसर को विद्युत सज्जा और फूलों से आकर्षक ढंग से सजाया गया है। पंडित जितेंद्र पाठक और अशोक पंडा ने बताया कि इस वर्ष श्रावण मास 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक रहेगा।
इस दौरान चार सावन सोमवार (3, 10, 17 और 24 अगस्त) पड़ेंगे। उन्होंने बताया कि सावन में भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का विशेष महत्व है तथा इस माह श्रद्धापूर्वक पूजा-अर्चना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता है।
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