Ranchi News: गणेशाला डांस अकादमी में शीला बनीं सावन क्वीन
Ranchi News: रांची में गणेशाला डांस अकादमी में सावन मिलन समारोह का आयोजन हुआ। मुख्य आकर्षण सावन क्वीन प्रतियोगिता रही, जिसमें शीला, शालिनी और कल्पना ने पुरस्कार जीते। महिलाओं ने शिव भजनों और बॉलीवुड गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का आयोजन निदेशक सावित्री घोष और अनामिका घोष ने किया।
Ranchi News: रांची। गणेशाला डांस अकादमी, डोरंडा में मंगलवार को सावन मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य आकर्षण सावन क्वीन प्रतियोगिता रही, जिसमें शीला प्रथम, शालिनी द्वितीय और कल्पना तृतीय स्थान पर रहीं। हरे परिधानों में सजी महिलाओं ने शिव भजनों, मनोरंजक खेलों और बॉलीवुड गीतों पर शानदार नृत्य प्रस्तुतियों से समां बांध दिया। निदेशक सावित्री घोष के मार्गदर्शन और अनामिका घोष के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। समारोह में पूनम साह, शिल्पी घोष, कुमार अक्षय, शिवम घोष, अनामिका सिन्हा, प्रांजल अखौरी, शिल्पी, मधु श्रीवास्तव, विभा सिंह, यमनी सिंह, रंजू सिंह, प्रीति सक्सेना मौजूद थीं।
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