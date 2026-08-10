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Ranchi News: पर्ल ऑर्किड सोसाइटी में मनाया सावन महोत्सव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: रांची के अरगोड़ा स्थित पर्ल ऑर्किड सोसाइटी में सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। महिलाओं ने हरी साड़ियां पहनकर बॉलीवुड गीतों पर नृत्य किया और विभिन्न व्यंजनों का आनंद लिया। इस दौरान सुनीता कुमारी को सावन क्वीन के खिताब से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की सफलता में कई महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

Ranchi News: पर्ल ऑर्किड सोसाइटी में मनाया सावन महोत्सव

Ranchi News: रांची। अरगोड़ा स्थित पर्ल ऑर्किड सोसाइटी में सोमवार को सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने हरी साड़ियां पहनकर बॉलीवुड गीतों पर नृत्य किया और विभिन्न व्यंजनों का आनंद लिया। समारोह में सुनीता कुमारी को सावन क्वीन के खिताब से नवाजा गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सुनीता कुमारी, रूपा, नेहा, रजनी भदानी, नूपुर, बबीता और सुनीता वर्मा का योगदान रहा।

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