Ranchi News: लिली मुखर्जी और विद्याभूषण का किया गया सम्मान
Ranchi News: रांची में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संस्कार भारती सम्मान कार्यक्रम के तहत संगीत साधिका लिली मुखर्जी और वरिष्ठ साहित्यकार विद्याभूषण को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में संस्कार भारती के कई पदाधिकारी भी उपस्थित थे।
Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। संस्कार भारती सम्मान आपके द्वार पहल के तहत दो प्रतिष्ठित गुरुजनों को सम्मानित किया गया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दोनों गुरुजनों के आवास पर जाकर यह सम्मान दिया गया। वरिष्ठ संगीत साधिका एवं लोकगायिका लिली मुखर्जी को संगीत एवं लोकगीत के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इसी क्रम में रांची के वरिष्ठ कथाकार, उपन्यासकार, कवि, प्रख्यात समीक्षक विद्याभूषण को भी उनके आवास पर जाकर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में संस्कार भारती, रांची महानगर के अध्यक्ष रामानुज पाठक, उपाध्यक्ष आशुतोष प्रसाद, महामंत्री शशिकला पौराणिक, साहित्य विधा संयोजक सुरिंदर कौर नीलम, अवनींद्र सिंह, कुमकुम गौड़ व शिवपूजन पाठक उपस्थित थे।
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