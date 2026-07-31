Ranchi News: हरित रांची के लिए ऐतिहासिक अध्याय सिद्ध होगा सखुआ महोत्सव : मेयर
Ranchi News: सखुआ महोत्सव-2026 की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। रांची की मेयर रोशनी खलखो ने चुटिया स्थित उद्घाटन स्थल का निरीक्षण किया। मेयर ने कहा कि यह महोत्सव झारखंड की सांस्कृतिक पहचान और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। उन्होंने नगरवासियों से महोत्सव में अधिकतम भागीदारी की अपील की है।
Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। सखुआ महोत्सव-2026 की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। महोत्सव के उद्घाटन स्थल चुटिया स्थित इक्कीसो महादेव परिसर में शुक्रवार को रांची नगर निगम की मेयर रोशनी खलखो ने निगम के अधिकारियों के साथ तैयारियों का निरीक्षण किया। आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मेयर ने कहा कि सखुआ महोत्सव-2026 हरित रांची की दिशा में एक ऐतिहासिक अध्याय सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड की सांस्कृतिक पहचान और प्राकृतिक धरोहर सखुआ वृक्ष के संरक्षण के उद्देश्य से आयोजित यह महोत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और जनजागरुकता का अभियान है। उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस अभियान से जुड़कर हरित रांची के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
निरीक्षण के दौरान उप नगर आयुक्त रवींद्र कुमार, सहायक प्रशासक, वार्ड 46 की पार्षद आरती कुमारी और नगर निगम के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। मौके पर अविचल सिंह, कान्यकुब्ज स्वर्णकार, उमेश प्रसाद सोनी, पंकज प्रसाद, नंदकिशोर साहू, अनिता वर्मा सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे।
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