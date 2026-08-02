Ranchi News: सखी सहेली ग्रुप का सावन मिलन
Ranchi News: फोटो है- रांची,संवाददाता। सखी सहेली ग्रुप की ओर से सावन मिलन समारोह का आयोजन किया
Ranchi News: फोटो है- रांची,संवाददाता।सखी सहेली ग्रुप की ओर से सावन मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी महिलाएं थीम आधारित हरे रंग की साड़ी और सूट में पहुंची। इस दौरान सभी एक दूसरे के साथ विभिन्न सावन के गानों पर झूमते नजर आई। मनोरंजन के लिए कई प्रकार के गेम्स का आयोजन किया गया। जिसमें सभी महिलाओें बढ़चढ़ कर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। महिलाएं म्यूजिकल चेयर, आंखों में पट्टी बांधकर और कई प्रकार के गेम्स का आनंद लिया। साथ ही प्रतियोगिता में विजेता होने वाली सदस्यों के बीच पुरस्कार का वितरण कर उनका मनोबल बढ़ाया गया। ग्रुप की सदस्य रीना यादव ने कहा हम महिलाओं के इस प्रकार के कार्यक्रमों में मंच मिलने से समाज में मनोबल बढ़ता है।
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