Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ranchi News: कर्रा रेलवे फाटक 31 जुलाई रात से एक अगस्त सुबह तक रहेगा बंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

Ranchi News: कर्रा के गोविंदपुर रोड स्टेशन के बीच समपार फाटक एचबी-17 का ट्रैक मरम्मत कार्य 31 जुलाई रात 10 बजे से 1 अगस्त सुबह 6 बजे तक होगा। इस दौरान सड़क यातायात बंद रहेगा। वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे वैकल्पिक मार्ग अपनाएं।

Ranchi News: कर्रा रेलवे फाटक 31 जुलाई रात से एक अगस्त सुबह तक रहेगा बंद

Ranchi News: कर्रा, प्रतिनिधि। दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची मंडल अंतर्गत कर्रा-गोविंदपुर रोड स्टेशन के बीच स्थित समपार फाटक संख्या एचबी-17 (एलसी गेट 455/8-10) आवश्यक ट्रैक मरम्मत कार्य के कारण 31 जुलाई की रात 10 बजे से 1 अगस्त की सुबह 6 बजे तक सड़क यातायात के लिए पूरी तरह बंद रहेगा। वरिष्ठ अनुभाग अभियंता (स्थायी मार्ग), गोविंदपुर रोड ने इसकी सूचना जारी की है। रेलवे प्रशासन ने वाहन चालकों से असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। छोटे एवं चारपहिया वाहन चेरवादाग मोड़-उड़िकेल मोड़ ग्रामीण सड़क तथा भारी वाहन जलटंडा चौक-धनामुंजी-रिंग रोड तुपुदाना मार्ग का उपयोग कर सकेंगे।

ये भी पढ़ें:Agra News: आज और कल बंद रहेगा भांडई-आगरा कैंट के बीच रेल फाटक
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ranchi News Govindpur Railway अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।