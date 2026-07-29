Ranchi News: कर्रा रेलवे फाटक 31 जुलाई रात से एक अगस्त सुबह तक रहेगा बंद
Ranchi News: कर्रा के गोविंदपुर रोड स्टेशन के बीच समपार फाटक एचबी-17 का ट्रैक मरम्मत कार्य 31 जुलाई रात 10 बजे से 1 अगस्त सुबह 6 बजे तक होगा। इस दौरान सड़क यातायात बंद रहेगा। वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे वैकल्पिक मार्ग अपनाएं।
Ranchi News: कर्रा, प्रतिनिधि। दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची मंडल अंतर्गत कर्रा-गोविंदपुर रोड स्टेशन के बीच स्थित समपार फाटक संख्या एचबी-17 (एलसी गेट 455/8-10) आवश्यक ट्रैक मरम्मत कार्य के कारण 31 जुलाई की रात 10 बजे से 1 अगस्त की सुबह 6 बजे तक सड़क यातायात के लिए पूरी तरह बंद रहेगा। वरिष्ठ अनुभाग अभियंता (स्थायी मार्ग), गोविंदपुर रोड ने इसकी सूचना जारी की है। रेलवे प्रशासन ने वाहन चालकों से असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। छोटे एवं चारपहिया वाहन चेरवादाग मोड़-उड़िकेल मोड़ ग्रामीण सड़क तथा भारी वाहन जलटंडा चौक-धनामुंजी-रिंग रोड तुपुदाना मार्ग का उपयोग कर सकेंगे।
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