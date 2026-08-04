Ranchi News: बुंडू की रिया का अंडर-19 स्टेट फिटनेस कैंप के लिए चयन
Ranchi News: बुंडू की खिलाड़ी रिया कुमारी का चयन झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर-19 स्टेट फिटनेस कैंप के लिए हुआ है। वह 5 अगस्त को रांची स्थित जेएससीए स्टेडियम में रिपोर्ट करेंगी। रिया ने कठिनाइयों के बावजूद क्रिकेट में पहचान बनाई है और स्थानीय क्षेत्र का नाम रोशन करने में जुटी हैं।
Ranchi News: बुंडू, संवाददाता। सोनेट क्रिकेट क्लब, बुंडू की खिलाड़ी रिया कुमारी का चयन झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (जेएससीए) के अंडर-19 स्टेट फिटनेस कैंप के लिए हुआ है। रिया पांच अगस्त को रांची स्थित जेएससीए स्टेडियम में रिपोर्ट करेंगी। उनके चयन से बुंडू समेत पूरे पंचपरगना क्षेत्र में खुशी है। बचपन में पिता का साया उठ जाने के बावजूद रिया ने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई। वह कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बुंडू की छात्रा रही हैं और वर्तमान में पीपीके कॉलेज, बुंडू से स्नातक की पढ़ाई कर रही हैं। सोनेट क्रिकेट क्लब के निदेशक जितू कुमार ने रिया को बधाई देते हुए कहा कि वह अपनी प्रतिभा और बेहतर प्रदर्शन से बुंडू जैसे ग्रामीण क्षेत्र का नाम राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करेंगी।
क्लब के कोच अहसन अंसारी समेत विनय राणा, एसपी गौतम, चंचल भट्टाचार्य, अजात शत्रु, सुब्रोतो घोष, राजेश गुप्ता, जितेश सिंह, शिवनारायण महतो, विष्णु जी, शशि मिश्रा, भूमिका कुमारी, सीमा सिंह और सुनीता लोदा ने भी रिया को शुभकामनाएं दीं।
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