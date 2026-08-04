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Ranchi News: ग्रामीणों और किसानों के साथ नियमित संवाद स्थापित करने के निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: खूंटी के समाहरणालय सभागार में उपायुक्त मो. जावेद हुसैन की अध्यक्षता में कृषक पाठशाला के संचालन और प्रगति पर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में समस्याओं और चुनौतियों पर चर्चा के साथ सभी संबंधित विभागों को बेहतर समन्वय बनाने का निर्देश दिया गया। कृषक पाठशाला के माध्यम से किसानों को लाभ और नई कृषि तकनीकों की जानकारी देने पर जोर दिया गया।

Ranchi News: ग्रामीणों और किसानों के साथ नियमित संवाद स्थापित करने के निर्देश

Ranchi News: खूंटी, संवाददाता। समाहरणालय सभागार में मंगलवार को उपायुक्त मो. जावेद हुसैन की अध्यक्षता में मुरहू स्थित कृषक पाठशाला के संचालन एवं उसकी प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पाठशाला के संचालन में आ रही समस्याओं, चुनौतियों तथा उसके प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को बेहतर आपसी समन्वय स्थापित कर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कृषक पाठशाला को किसानों के लिए उपयोगी एवं परिणामकारी बनाने के लिए सभी विभागों को साझा प्रयास करने होंगे।

इस अवसर पर उपायुक्त ने अधिकारियों को कृषक पाठशाला के संबंध में ग्राम सभाओं एवं अन्य उपयुक्त माध्यमों से ग्रामीणों और किसानों के साथ नियमित संवाद स्थापित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को पाठशाला के माध्यम से मिलने वाले लाभ, आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत खेती के तौर-तरीकों, आजीविका के नए अवसरों तथा आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं की व्यापक जानकारी दी जाए, ताकि अधिक से अधिक किसान इससे जुड़कर लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि कृषक पाठशाला का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना, कृषि आधारित रोजगार को बढ़ावा देना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। इसके लिए सभी संबंधित विभाग निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप समन्वित ढंग से कार्य करें और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें।बैठक के दौरान कृषक पाठशाला के संचालन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न सुझावों पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार प्रकाश, जिला कृषि पदाधिकारी हृषिकेश कुमार, जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ. अभिमन्यु प्रसाद, जिला सहकारिता पदाधिकारी रविंद्र कुमार दास, मुरहू अंचल अधिकारी गणेश शंकर विद्यार्थी, आत्मा के परियोजना उपनिदेशक अमरेश कुमार तथा संबंधित एजेंसी के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। 

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