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Ranchi News: कैंप लगाकर करें आमजन की समस्याओं का समाधान : उपायुक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: उपायुक्त मो. जावेद हुसैन की अध्यक्षता में खूंटी में राजस्व संग्रहण और भूमि अधिग्रहण की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सभी विभागों से राजस्व वसूली की प्रगति की समीक्षा हुई और शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए निर्देश दिए गए। साथ ही, अंचल कार्यालयों में लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर जोर दिया गया।

Ranchi News: कैंप लगाकर करें आमजन की समस्याओं का समाधान : उपायुक्त

Ranchi News: खूंटी, संवाददाता। उपायुक्त मो. जावेद हुसैन की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय सभागार में राजस्व संग्रहण, राजस्व विभाग एवं भू-अर्जन से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की राजस्व वसूली की प्रगति, लंबित राजस्व मामलों तथा भूमि अधिग्रहण से जुड़े कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान राजस्व, खनन, उत्पाद, मत्स्य, परिवहन, विद्युत एवं नगर पंचायत सहित अन्य विभागों द्वारा मासिक एवं वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध किए गए राजस्व संग्रहण का आकलन किया गया। उपायुक्त ने सभी विभागों को निर्धारित लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति के लिए प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने परिवहन विभाग को यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर नियमानुसार जुर्माना लगाने के निर्देश दिए।

राजस्व विभाग की समीक्षा

राजस्व विभाग के दाखिल-खारिज समेत अन्य मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि अंचल कार्यालयों में कोई भी मामला निर्धारित समय-सीमा से अधिक लंबित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को ईमानदारी एवं जवाबदेही के साथ प्राथमिकता के आधार पर मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया। साथ ही, किसी आवेदन को अस्वीकृत करने की स्थिति में स्पष्ट एवं तथ्यात्मक कारण दर्ज करने को कहा।

भूमि अधिग्रहण और मुआवजा भुगतान

बैठक में भू-लगान एवं सेस संग्रहण की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सक्सेशन म्यूटेशन, परिशोधन, ग्रीवांस, सर्टिफिकेट केस, जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण-पत्र, अवैध जमाबंदी सहित अन्य मामलों के शीघ्र निष्पादन पर जोर देते हुए आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कैंपों के माध्यम से भी समस्याओं के समाधान पर बल दिया, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

विकास परियोजनाएँ

विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा भुगतान से संबंधित मामलों को लंबित नहीं रखने का भी निर्देश दिया गया। बैठक के अंत में उपायुक्त ने सभी विभागों को आपसी समन्वय, पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध कार्य संस्कृति अपनाते हुए आमजनों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। बैठक में अपर समाहर्ता सुषमा लकड़ा, डीसीएलआर सीमा कुमारी, सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सामान्य प्रश्न

बैठक में किन विषयों की समीक्षा की गई?
बैठक में राजस्व संग्रहण, भू-अर्जन से संबंधित कार्यों और लंबित राजस्व मामलों की समीक्षा की गई।
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