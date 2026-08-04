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Ranchi News: बेड़ो मुक्तिधाम का जीर्णोद्धार कार्य शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: बेड़ो के मुक्तिधाम का जीर्णोद्धार कार्य शुरू हो गया है। बेड़ो मुक्तिधाम विकास समिति ने ग्रामीणों के सहयोग से धन जुटाकर यहां आधारभूत सुविधाओं का प्रावधान किया है, जैसे शेड और स्नानागार। समिति ने दानदाताओं से और सहयोग की अपील की है ताकि मुक्तिधाम को बेहतर बनाया जा सके।

Ranchi News: बेड़ो मुक्तिधाम का जीर्णोद्धार कार्य शुरू

Ranchi News: बेड़ो, प्रतिनिधि। बेड़ो प्रखंड मुख्यालय स्थित मुक्तिधाम के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हो गया है। लंबे समय से जर्जर हालत में पड़े मुक्तिधाम को सुव्यवस्थित करने के लिए बेड़ो मुक्तिधाम विकास समिति ने पहल की है। समिति के सदस्यों ने ग्रामीणों के सहयोग से चंदा संग्रह किया। इसी राशि से मुक्तिधाम परिसर में मोरम डालकर समतलीकरण का कार्य कराया गया। समिति की पहल पर यहां अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों के लिए धूप-बारिश से बचाव हेतु शवदाह शेड, लकड़ी की व्यवस्था, स्नानागार और साफ-सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अब तक मुक्तिधाम में बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, जिससे हर मौसम में लोगों को परेशानी होती थी।

समिति ने आगे भी दानदाताओं और ग्रामीणों से सहयोग की अपील की है, ताकि मुक्तिधाम को पूरी तरह व्यवस्थित और सम्मानजनक बनाया जा सके।

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