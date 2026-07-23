Ranchi News: जनसहयोग से बेड़ो मुक्तिधाम के जीर्णोद्धार की शुरुआत
Ranchi News: बेड़ो मुक्तिधाम का जीर्णोद्धार ग्रामीणों के सहयोग से शुरू हो गया है। इसमें शवदाह शेड, लकड़ी की व्यवस्था, स्नानागार और साफ-सफाई जैसी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। स्थानीय युवाओं ने मोरम बिछाने का कार्य आरंभ किया है। ग्रामीणों ने सहयोग की अपील की है ताकि अंतिम संस्कार के लिए एक सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।
Ranchi News: बेड़ो, प्रतिनिधि। वर्षों से बुनियादी सुविधाओं के अभाव में उपेक्षित बेड़ो मुक्तिधाम के जीर्णोद्धार का कार्य ग्रामीणों के जनसहयोग से शुरू हो गया है। इस पहल के तहत अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों के लिए धूप और बारिश से बचाव हेतु शवदाह शेड, लकड़ी की व्यवस्था, स्नानागार और साफ-सफाई जैसी आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। अब तक मुक्तिधाम में इन सुविधाओं के अभाव के कारण हर मौसम में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। स्थानीय युवाओं की पहल और ग्रामीणों के सहयोग से सबसे पहले मुक्तिधाम परिसर में मोरम बिछाने का कार्य शुरू किया गया है।
ग्रामीणों ने इस पहल पर खुशी जताते हुए कहा कि जीर्णोद्धार पूरा होने के बाद अंतिम संस्कार में आने वाले लोगों को सम्मानजनक और सुविधाजनक वातावरण मिलेगा। साथ ही उन्होंने इस कार्य में अधिक से अधिक लोगों से सहयोग करने की अपील भी की।
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