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Ranchi News: डॉ. अमर चौधरी का किया नागरिक अभिनंदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: रांची विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभागाध्यक्ष डॉ. अमर कुमार चौधरी के सेवानिवृत्त होने पर गोंदलीपोखर में नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। 41 वर्षों के शैक्षणिक योगदान की सराहना करते हुए वक्ताओं ने बताया कि उन्होंने रांची विश्वविद्यालय और जेटीयू में रजिस्ट्रार के रूप में भी कार्य किया।

Ranchi News: डॉ. अमर चौधरी का किया नागरिक अभिनंदन

Ranchi News: अनगड़ा, प्रतिनिधि। रांची विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभागाध्यक्ष डॉ. अमर कुमार चौधरी के सेवानिवृत्त होकर गृह क्षेत्र लौटने पर शनिवार को गोंदलीपोखर में नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उनके 41 वर्षों के शैक्षणिक योगदान की सराहना की गई। वक्ताओं ने बताया कि उन्होंने रांची विश्वविद्यालय और जेटीयू में आठ वर्षों तक रजिस्ट्रार के रूप में भी अपनी सेवाएं दीं। समारोह में पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष जैलेंद्र कुमार ने कहा कि शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होते, बल्कि वे आजीवन शिक्षा का प्रकाश फैलाते रहते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिमालय चौधरी ने की, जबकि संचालन अजय महतो और राजू महतो ने किया।

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इस अवसर पर डॉ. रीझू नायक, मनोज कुमार चौधरी, बीरेंद्र भोगता, मंटू चौधरी, रामकृष्ण चौधरी, सुरेंद्र महतो, सुनील महतो, साहेबराम महतो, अजय भोगता, रामेश्वर महतो, कारीनाथ महतो, शिव दास गोस्वामी, ब्रजेश महतो, शिवशंकर केसरी, सुरेश महतो, अजित महतो, राजू महतो, राजेंद्र महतो, रूपलाल साहू, धनेनाथ महतो, सिकंदर अंसारी, धनेश्वर महतो, गयासुद्दीन अंसारी सहित कई लोग मौजूद थे।

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