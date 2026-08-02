Ranchi News: धुर्वा डैम से सेवानिवृत्त एचईसी कर्मी का शव बरामद
Ranchi News: रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र के धुर्वा डैम से 85 वर्षीय सेवानिवृत्त कर्मचारी योगेश्वर प्रसाद का शव मिला। वह शनिवार शाम टहलने निकले थे और वापस नहीं लौटे। पुलिस ने शव को गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला, जिसमें कोई बाहरी चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।
Ranchi News: पिस्का नगड़ी (रांची), प्रतिनिधि। नगड़ी थाना क्षेत्र के धुर्वा डैम से रविवार सुबह 10 बजे एचईसी के सेवानिवृत्त कर्मचारी योगेश्वर प्रसाद (85) का शव बरामद हुआ। वह हटिया के संडे मार्केट में रहते थे। सूचना मिलने पर नगड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से शव को पानी से बाहर निकलवाया। पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह कुछ लोग धुर्वा डैम के पास घूमने पहुंचे थे। तभी पानी में उपलाते शव पर उनकी नजर गई। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी।परिजनों के अनुसार योगेश्वर प्रसाद शनिवार शाम करीब चार बजे टहलने के लिए निकले थे।
देर रात तक वापस नहीं लौटने पर खोजबीन की गई। लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। इसके बाद बड़े पुत्र विजय कुमार ने शनिवार रात जगन्नाथपुर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उधर, पुलिस का कहना है कि शव पर बाहरी चोट के निशान नहीं हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत के कारणों का पता चलेगा।
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