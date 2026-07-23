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Ranchi News: निजी कंपनी की लपरवाही तीन वर्षों से न्यू अनंतपुर के स्थानीय परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: फोटो है- रांची,संवाददाता। ओवरब्रिज स्थित न्यू अनंतपुर वार्ड नंबर - 45 इलाके में सड़क

Ranchi News: निजी कंपनी की लपरवाही तीन वर्षों से न्यू अनंतपुर के स्थानीय परेशान

Ranchi News: फोटो है- रांची,संवाददाता।

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ओवरब्रिज स्थित न्यू अनंतपुर वार्ड नंबर - 45 इलाके में रहने वाली तीन हजार की आबादी जर्जर सड़क से परेशान है। गुरूवार को क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोगों ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। स्थानीय लोगों का आरोप है की फ्लाईओवर निर्माण के दौरान मुहल्ले की निकासी पर ही पीलर का निर्माण कर दिया गया है। इलाके में दो प्ले स्कूल है,आवगमन के लिए जगह नहीं होने की वजह से स्थानीय लोगों के साथ बच्चों को भी विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुहल्ले की सड़क की स्थिति बेहद ही दयनीय हो चुकी है। सड़क अब कच्ची सड़क बन चुकी है,जिसकारण बरसात के दिनों में जलजमाव हो रही है。

स्थानीय लोगों की शिकायतें

स्थानीय लोगों ने बताया कि फ्लाईओवर निर्माण के समय पथ निर्माण विभाग और कंपनी की ओर से सड़क का पुनर्निर्माण कराने का आश्वासन दिया गया था। हालांकि फ्लाईओवर का निर्माण पूरा होने के बाद भी सड़क को जर्जर अवस्था में ही छोड़ दिया गया। साथ ही फ्लाईओवर के पिलरों के किनारे बनाए जाने वाले नए मार्ग का निर्माण भी अब तक नहीं किया गया है। पहले सड़क की चौड़ाई 14 से 15 फीट थी, लेकिन फ्लाईओवर निर्माण के बाद यह सात फीट रह गई है। जिसवजह से मुहल्ले में बड़े वाहन तक प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं।

प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिशें

लोगों ने आरोप लगाया कि एलटी कंपनी पिछले कई महीनों से सड़क निर्माण का आश्वासन देती आ रही है, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ है। रांची नगर निगम को भी सड़क निर्माण को लेकर कई बार आवेदन दिए गए, लेकिन निगम इसे निजी कंपनी जिम्मेदारी बताकर कार्य नहीं शुरू कर रही हैं। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन, पथ निर्माण विभाग, रांची नगर निगम और एलटी कंपनी से अविलंब सड़क निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की। उन्होंने कहा क यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो भविष्य में होने वाली किसी भी असुविधा या दुर्घटना की पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभागों और एजेंसियों की होगी।

सामान्य प्रश्न

स्थानीय लोगों ने किस समस्या का सामना किया है?
स्थानीय लोग जर्जर सड़क और फ्लाईओवर निर्माण के दौरान उत्पन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं।
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