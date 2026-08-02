Ranchi News: बोले रांची - आश्वासन के बाद भी अब तक सड़क नहीं

Ranchi News: संशोधित खबर फोटो है- परेशानी - फ्लाईओवर निर्माण के बाद मुहल्ले

Ranchi News: संशोधित खबर फोटो है-

परेशानी

- फ्लाईओवर निर्माण के बाद मुहल्ले की सड़क क्षतिग्रस्त अब तक मरम्मत नहीं ।

- स्ट्रीट लाइट लगे हुए है,लेकिन मरम्मत के अभाव में बंद पड़े हुए है।

- नगर- निगम की ओर से इलाके में नियमित रूप से कचरा का उठाव तक नहीं किया जाता है।

- नालियों के जाम होने की वजह से बरसात के समय जलजमाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

- निर्माण के दौरान कई स्पलाई वाटर की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने की वजह से जलापूर्ति ठप।

सुझाव - फ्लाईओवर निर्माण करने वाली एलएंडटी कंपनी मुहल्ले में नई सड़क का निर्माण कराएं।

- निगम जल्द से जल्द खराब पड़े सभी स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत कराएं।

- नियमित रूप से डोर टू डोर कचरा का उठाव कराया जाएं।

- नगर-निगम मुहल्ले में समय-समय पर नालियों की सफाई कराएं।

- जलापूर्ति की बंद पड़ी पाइपलाइनों की मरम्मत की जाएं।

ओवरब्रिज स्थित न्यू अनंतपुर वार्ड नंबर - 45 इलाके में रहने वाली तीन हजार की आबादी एलएंडटी और नगर-निगम की लापरवाही के कारण पिछले लंबे समय से परेशान है। सड़क खराब होने की वजह से पिछले कई दिनों से स्थानीय लोग परेशान है। हिन्दुस्तान अखबार की ओर से आयोजित बोले रांची कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में होने वाली समस्याओं को साझा किया है। उनका का कहना है की फ्लाईआवेर निर्माण के दौरान आरसीडी विभाग ने एलएंडटी कंपनी की ओर से सड़क निर्माण करने का भरोसा दिलाया था। लेकिन निर्माण कार्य होने के बाद सड़कों को उसी प्रकार जर्जर छोड़ दिया गया है। साथ ही पीलर के बगल से निकलने वाले नए रास्ते का भी निर्माण नहीं किया गया है।

सड़क की परेशानियां रांची,संवाददाता।

वार्ड नंबर - 45 स्थित न्यू अनंतपुर क्षेत्र में रहने वाली तीन हजार की आबादी पिछले लंबे समय से सड़क की समस्याओं से पेरशान है। स्थानीय लोगों का कहना है की सिरमटोली फ्लाईआवेर निर्माण के दौरान मुहल्ले के निकासी पर ही पिलर का निर्माण कर दिया गया। जिसवजह से मुहल्ले की 14 से 15 फीट की चौड़ी सड़क पिलर बने के बाद महज 7 से 8 फीट तक ही बची हुई है। मुहल्ले के अंदर दो प्ले स्कूल है। सड़क चौड़ी नहीं होने की वजह से स्कूल वैन अंदर तक नहीं आ पाती है। साथ ही सड़क खराब होने की वजह से बरसात के दिनों में जगह-जगह पर बने गड्ढों में जलजमाव जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। स्थानीय लोगों ने बताया की फ्लाई ओवर निर्माण के दौरान कई मशीनें और भारी वाहन रोजाना मुहल्ले के उसी रास्ते से होकर गुजरते थे। जिसवजह से सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। लोगों ने जर्जर सड़कों को निर्माण करने को लेकर कई बार आवेदन दी,लेकिन अक्सर निजी कंपनी की गलती है कहकर टाल दिया जा रहा है।

न्यू अनंतपुर में सड़क की स्थिति नई सड़क का निर्माण जल्द से जल्द की जाए-

न्यू अनंतपुर इलाके में रहने वाले लोगों ने बताया कि फ्लाईओवार निर्माण के समय मुहल्ले के ठीक सामने ही पिलर का निर्माण किया गया है। सड़क समाने से दो विभागों में बट चुकी है,जिसकारण बड़ी गाड़ियों के आवगमन में कई प्रकार की परेशानियां होती है। साथ ही उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले ही इलाके में एम्बुलेंस सेवा नहीं पहुंचने की वजह से अबतक तीन लोगों की जान जा चुकी है। उनका कहना है कि आने वाले समय में अगर मुहल्ले में किसी प्रकार की आगजनी तक की घटना घटती होती है। तो इलाके में दमकल वाहन तक अंदर नहीं जा पाएंगे। जिसकारण लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि फ्लाईओवर निर्माण के समय मुहल्ले की सड़कों पर भी भारी वाहनों के आवगमन करने की वजह से सड़क जर्जर हो चुकी है। रास्तों में जगह-जगह पर नुकीले पत्थर तक बिखरे पड़े हुए है। सड़क खराब होने के कारण पिछले तीन वर्षों से स्थानीय लोगों का इस रास्ते से आवगमन बंद पड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द इन सभी कार्य को समाप्त कर सड़क को मरम्मत किया जाए। लोगों ने बताया कि आरसीडी विभाग की ओर से फ्लाईओवर निर्माण करने वाली एलएंडटी कंपनी ने स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाया था, कि फ्लार्इओवर के निर्माण कार्य के तुरंत बाद ही इस सड़क को ठीक कर बड़े वाहनों के एंट्री करने से लेकर पूरी तरह मरम्मत भी की जाएगी। जिसवजह से लोगों को लंबे रास्ते का प्रयोग करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों की मांग है कि आरसीडी विभाग एलएंडटी कंपनी पर करवाई करते हुए जल्द से जल्द सड़क निर्माण कराएं。

जलजमाव की समस्या बरसात के दिनों में सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण जलजमाव

न्यू अनंतपुर रोड नंबर एक में रहने वाले स्थानीय लोगों ने बताया कि मुहल्ले में नगर-निगम की स्थिति बदहाल है। सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है,जिसवजह से सड़कों पर जगह-जगह गड्ढें बन चुके है। बरसात होने पर इन गड्ढों में पानी भर जाने के कारण जलजमाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। निगम में मुहल्ले की सड़क निर्माण को लेकर कई बार आवेदन तक देने के साथ लिखित शिकायत भी हुई लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। वहीं, लोगों को आवगमन करने में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुहल्ले में पानी भर जाने की वजह से बच्चों को स्कूल आने-जाने में परेशानी होती है। सड़क लंबे समय से खराब पड़े होने की वजह से कच्ची सड़क का स्वरूप ले चुकी है। बरसात के दिनों में पूरी सड़क किचड़ में बदल जाती है। इस दौरान कई बार इन रास्तों के प्रयोग करने वाले वाहन चालक दुर्घटना के शिकार बनते जा रहे है। निगम सड़क मरम्मत के साथ नियमित रूप से नालियों की साफ-सफाई कराए।

पानी की समस्या स्पलाई वाटर वाले पाइपलाइन की मरम्मत की जाए

फ्लाईओवर निर्माण के दौरान क्षेत्र के स्पलाई वाटर के पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गए है। जिसवजह से लोगों को लोग स्वयं कराए गए बोरिंग पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है। जिन लोगों के घरों में बोरिंग की सुविधा नहीं है ,उन्हें घरों से दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। स्थानीय लोगों की मांग है कि इलाके में सप्लाई वाटर के लिए बिछाए गए पाइपलाइन को जल्द से जल्द मरम्मत किया जाए। ताकि इलाके में पुन: नियमित रूप से जलापूर्ति की जाए।

स्थानीय समस्याएँ मुहल्ले में कई जगहों पर स्ट्रीट लाइट तक नहीं,कई मरम्मत के अभाव में बंद

वार्ड नंबर 45 में रहने वाले लोगों ने बताया कि इलाके में कई जगहों पर स्ट्रीट लाइट तक नहीं लगे है। जहां पर लगे हुए है वो भी मरम्मत के अभाव में बंद पड़े हुए है, इस कारण शाम होते ही पूरे इलाके में अंधेरा छा जाता है। लोगों को आवगमन करने में भी काफी समस्या होती है। साथ ही लाइट नहीं होने के कारण वाहन चालकों को कुछ भी दिखाई तक नहीं पड़ता है। निगम नए लाइट लगवाए साथ ही बंद पड़े लाइटों को मरम्मत कराएं।

कचरा प्रबंधन निगम की ओर से इलाके में कचरे का उठाव तक नहीं

स्थानीय लोगों ने बताया कि इलाके में कभी भी नगर निगम की ओर से डोर टू डोर साफ-सफाई तक नहीं की जाती है,इस कारण सभी लोग खाली जगहों पर व सड़क पर कचरा फेंक देते है। साथ ही कई लोग सप्ताह तक अपने घरों के अंदर कचरा जमा कर रखते है। इलाके में न कूड़ेदान की व्यवस्था है और न ही साफ-सफाई होती है। नियमित रूप से साफ-सफाई नहीं होने की वजह से इलाके में कई बिमारियां भी फैल रही है।

फॉगिंग व छिड़काव नहीं इलाके में मच्छरों का बढ़ रहा है आतंक :-

इलाके में चारों ओर गंदगी पसरे होने के कारण इलाके में तेजी से बढ़ रहा है मच्छरों का आंतक। इलाके में जलजमाव, कचरा का उठाव व नालियों के गंदे पानी के खुलेआम बहने से इलाके में मच्छरों का प्रकोप भी तेजी से बढ़ा है। इस कारण स्थानीय लोगों में डेंगू,चिकनगुनिया व मलेरिया जैसी बिमारियों के भी होने का खतरा बना हुआ रहता है। मुहल्ले में समय-समय पर दवा व फॉगिंग वाहनों से भी छिड़काव होते रहना चाहिए।

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ओवरब्रिज स्थित न्यू अनंतपुर मुहल्ले की सड़क 14 से 15 फीट लंबी थी। फ्लाईओवर निर्माण के बाद सड़क केवल 7 फीट ही बची हुई है। मुहल्ले के निकासी रास्ते पर ही पिलर का निर्माण कर दिया गया है। इस वजह से चौड़ाई कम हो गई है। हम स्थानीय लोगों को आवागमन करने में पिछले कई वर्षों से विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत करने पर सड़क निर्माण का आश्वासन ही मिल रहा है, लेकिन कार्य शुरू नहीं किया गया।

- सुनिल जैन

फ्लाईओवर निर्माण के दौरान मुहल्ले की सड़क से होकर कई बड़ी मशीनें और भारी गाड़ियों के गुजरने से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। मुहल्ले की सड़क निर्माण को लेकर रांची नगर निगम में कर्इ बार आवदेन दिया गया, लेकिन उनकी तरफ से भी इसे एलएंडटी की जिम्मेदारी बताकर छोड़ दिया गया। यदि इस समस्या का जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो आने वाले समय में स्थानीय लोगों की परेशानी की पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभागों व एजेंसियों की होगी।

- शिल्पी

फ्लाईआवेर निर्माण के दौरान आरसीडी विभाग ने कंपनी की ओर से सड़क निर्माण करवाने का भरोसा दिलाया था। पर, जर्जर छोड़ दिया।

- संजय भगत

आरसीडी विभाग और कंपनी ने पीलर के बगल से निकलने वाले रास्ते निर्माण नहीं किया। इससे स्थानीय लोगों को आवगमन में परेशानी।

- लक्की

मुहल्ले में दो प्ले स्कूल हैं। अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से डरते हैं। बरसात के दिनों में सड़क की स्थिति खराब होती जा रही है।

- सुभोजित डे

नगर निगम की ओर से नियमित रूप से कचरों का उठाव नहीं किया जाता है। इस वजह से जगह-जगह गंदगी फैली हुई रहती है।

- रीसी तक

बिजली के तार जगह-जगह लटके हुए हैं। इस वजह से अक्सर दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। इसे पुन: अंडरग्राउंड किया जाए।

- डॉ बीके सहाय

क्षेत्र में साफ-सफाई नहीं होने से जगह-जगह जंगली घास और पौधे उग चुके हैं। बरसात के दिनों में अक्सर कीड़े-मौकड़े आने का डर रहता है।

- डॉ गीता सहाय

नालियों की साफ-सफाई भी बरसात से पहले नियमित रूप से की जाए, ताकि जलजमाव जैसी परेशानियों का सामना न करना पड़े।

- कांति सिंह

फ्लाईआवेर निर्माण के दौरान लोगों के घरों तक पहुंचने वाले स्पलाई वाटर की पाइपलाइन खराब है। पानी की समस्या उत्पन्न हो चुकी है।

- गणेश सिंह

मुहल्ले में गंदगी होने से इलाके में मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। निगम इलाके की साफ-सफाई पर भी ध्यान दे।

- डॉ गौतम मुखर्जी

मच्छरों का प्रकोप बढ़ने के बावजूद इलाके में कभी-भी नगर निगम की ओर से न फॉगिंग और न दवा का छिड़काव किया जाता है।

- सीपीवी श्रीवास्तव

सड़क खराब होने की वजह से बरसात के दिनों में बुजुर्गों को आवगमन करने में परेशानी होती है। दूसरे रास्तों का प्रयोग करना पड़ता है।

- मणि माला श्रीवास्तव

सड़कों पर जगह-जगह गड्ढे होने की वजह से वाहन चालक दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। सड़क की जल्द से जल्द मरम्मत कराई जाए।

- गौतम मुखर्जी

स्ट्रीट लाइट की स्थिति भी बेहद ही खराब है। कई जगहों पर लाइट नहीं जलती है। शाम होते ही इलाके में अंधेरा पसरा हुआ रहता है।

- अलका प्रसाद