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Ranchi News: चर्च कब्रिस्तान की दीवार पर गंदगी फैलाने की शिकायत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: रांची के बिरसा बस स्टैंड के पास सीएनआई चर्च कब्रिस्तान की दीवारों पर गंदगी फैलाने और बस स्टैंड के निकास द्वार पर अवैध बस खड़ी करने के खिलाफ स्थानीय निवासियों और चर्च सदस्यों ने निगम से शिकायत की। इससे यातायात में बाधा और लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। पार्षद ने त्वरित कार्रवाई की मांग की।

Ranchi News: चर्च कब्रिस्तान की दीवार पर गंदगी फैलाने की शिकायत

Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। बिरसा बस स्टैंड के पास स्थित सीएनआई चर्च कब्रिस्तान की दीवारों पर गंदगी फैलाने और बस स्टैंड के निकास द्वार पर अवैध रूप से बसें खड़ी करने के विरोध में चुनवा टोली के निवासियों व चर्च के सदस्यों ने रांची नगर निगम के प्रशासक से शिकायत की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर स्थायी रूप से बसें खड़ी रहने से आपातकालीन स्थितियों में आवागमन बाधित होता है और अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। साथ ही टोकन एजेंटों द्वारा राहगीरों को परेशान करने और धार्मिक स्थल की दीवारों को गंदा करने से लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं।

मामले को लेकर वार्ड 13 के पार्षद पवन तिर्की ने महापौर रोशनी खलखो को पत्र लिखकर त्वरित कार्रवाई की मांग की है।

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