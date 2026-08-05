Ranchi News: प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय में एसएमसी के अध्यक्ष बने महावीर चक्रवर्ती
Ranchi News: सिल्ली के प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय में बुधवार को विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया। महावीर चक्रवर्ती को अध्यक्ष और डोली देवी को उपाध्यक्ष चुना गया। प्रधानाध्यापिका बिनीता कुमारी ने समिति के सदस्यों को बधाई दी और विद्यालय के विकास में उनकी भूमिका की उम्मीद जताई। सभी सदस्यों ने मिलकर काम करने का संकल्प लिया।
Ranchi News: सिल्ली,प्रतिनिधि। प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय सिल्ली में बुधवार को विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) का पुनर्गठन सर्वसम्मति से संपन्न हुआ। संकुल साधन सेवी रुबी देव की मौजूदगी में आयोजित बैठक में महावीर चक्रवर्ती को अध्यक्ष तथा डोली देवी को उपाध्यक्ष चुना गया। समिति के अन्य सदस्यों में परदा देवी, अनीता देवी, गीता देवी, मंजूरा देवी, किरण देवी, प्रमिला देवी, अमृता देवी, धीरेन्द्र महतो, देवराज महतो, रमेश महली, सिस्कू लोहरा, दीपक रजक और श्यामसुंदर महली शामिल हैं। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका बिनीता कुमारी ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों एवं सदस्यों को बधाई देते हुए विश्वास जताया कि समिति विद्यालय के शैक्षणिक, प्रशासनिक और आधारभूत विकास में सक्रिय भूमिका निभाएगी।
सीआरपी रुबी देव ने भी नवगठित समिति को शुभकामनाएं देते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विद्यालय के समग्र विकास के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। बैठक में सहायक शिक्षक बबलू महतो, संदीप कुमार, सुनील कुमार महतो तथा सहायक शिक्षिकाएं लक्ष्मी प्रिया, सुनीता कुमारी और ममता बुकरु उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक सुनील कुमार महतो ने किया। अंत में सभी नवनिर्वाचित सदस्यों ने विद्यालय के सर्वांगीण विकास एवं छात्राओं के हित में मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया।
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