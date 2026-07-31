Ranchi News: अलबर्ट एक्का चौक के पास दुकान का किराया देने को तैयार, पर लेने वाला नहीं

Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। रांची के सबसे व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र अलबर्ट एक्का चौक स्थित 35 दुकानों के किराया विवाद ने अब कानूनी पेच का रूप ले लिया है। दुकानदार वर्षों से किराया जमा करने को तैयार हैं, लेकिन यह तय नहीं हो पा रहा कि आखिर किराया लेगा कौन। इसी असमंजस को लेकर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, रांची नगर निगम और सदर अस्पताल रांची से जवाब तलब किया है। अदालत ने स्पष्ट करने को कहा है कि इन दुकानों का किराया वसूलने का अधिकार किस प्राधिकार के पास है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान संबंधित पक्षों से इस संबंध में स्पष्ट जवाब मांगा है।

याचिका में रंजीत कुमार समेत 15 दुकानदारों ने अदालत को बताया कि अलबर्ट एक्का चौक के निकट स्थित 35 दुकानों का आवंटन रांची नगर निगम ने किया था। वर्ष 2012 तक नगर निगम नियमित रूप से इन दुकानों का किराया वसूलता रहा, लेकिन बाद में इन दुकानों को अतिक्रमण की श्रेणी में बताते हुए किराया लेना बंदकर दिया गया। दुकानदारों की ओर से अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने अदालत को बताया कि इस बीच वर्ष 2023 में इस विवाद से जुड़ी एक अन्य याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी। उस मामले में सदर अस्पताल ने दावा किया था कि संबंधित दुकानें उसके क्षेत्राधिकार में आती हैं। इसी कारण अदालत ने उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था।