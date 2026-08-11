Ranchi News: कोकर में रेनॉल्ट रौनक मोटर्स का सर्विस सेंटर शुरू
Ranchi News: रांची में रेनॉल्ट रौनक मोटर्स का नया सर्विस सेंटर कोकर इंडस्ट्रियल एरिया में खुल गया है। यह सेंटर स्वचालित मशीनों से लैस है, जहां ग्राहकों को फ्री सर्विस, वारंटी और कैशलेस मरम्मत की सुविधाएं मिलेंगी। 10 से 23 अगस्त तक चलने वाले कैंप में छूट और मुफ्त कार वॉश का प्रस्ताव है।
Ranchi News: रांची। रेनॉल्ट रौनक मोटर्स का नया सर्विस सेंटर कोकर इंडस्ट्रियल एरिया में ग्राहकों के लिए खुल गया है। यह सेंटर विश्वस्तरीय स्वचालित और इम्पोर्टेड मशीनों से लैस है, जहां फ्री सर्विस, वारंटी और कैशलेस एक्सीडेंटल मरम्मत जैसी सुविधाएं मिलेंगी। 10 से 23 अगस्त तक चलने वाले कैंप में बॉडीशॉप मरम्मत पर 15% तथा वैल्यू एडेड सेवाओं पर 30% छूट के साथ मुफ्त कार वॉश दिया जा रहा है। शोरूम में डस्टर पर 7 साल की वारंटी और 3 साल की फ्री एएमसी का ऑफर भी उपलब्ध है।
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