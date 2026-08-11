Ranchi News: विज्ञापन- रेनॉल्ट रौनक मोटर्स की सर्विस सेंटर कोकर में
Ranchi News: फोटो है- रांची,संवाददाता। रेनॉल्ट रौनक मोटर्स की सर्विस सेंटर कोकर इंडस्ट्रियल एरिया में ग्राहकों के
Ranchi News: फोटो है- रांची,संवाददाता।रेनॉल्ट रौनक मोटर्स की सर्विस सेंटर कोकर इंडस्ट्रियल एरिया में ग्राहकों के लिए खुल गई है। सर्विस सेंटर में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ स्वचालित और इंपोर्टेड मशीनें उपलब्ध हैं। यहां की फ्री सेवा, वारंटी और कैशलेस एक्सीडेंटल मरम्मत की भी सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए 10 से 23 अगस्त तक बॉडीशॉप मरम्मत पर 15 प्रतिशत तक की छूट, वैल्यू एडेड सेवाओं पर 30 प्रतिशत की छूट, कोम्प्रेहेंसिवे वाहन जांच, मुफ्त कार वॉश की स्कीम भी चल रही है। रौनक मोटर्स के शोरूम रेनॉल्ट पर भी अनेक ऑफर है, डस्टर पर 7 साल की वारंटी और 3 साल की एएमसी फ्री का ऑफर है।
शुरूआती कीमत 10.49 लाख से 1 लीटर टर्बो और 12.99 से 1.3 लीटर टर्बो उपलब्ध है।
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