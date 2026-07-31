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Ranchi News: अंतिम दिन सस्ती दरों पर 168 लोगों ने कराई रजिस्ट्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: रांची में सस्ती दर पर भू-संपत्तियों की रजिस्ट्री करने के लिए शुक्रवार को रजिस्ट्री कार्यालयों में बड़ी भीड़ रही। हिनू कार्यालय में 66 डीड और मुख्य जिला निबंधक कार्यालय में 50 डीड की रजिस्ट्री हुई। एक अगस्त से नई दरें लगेंगी, जिसके चलते लोगों ने पुरानी दर पर रजिस्ट्री कराकर लाभ उठाया।

Ranchi News: अंतिम दिन सस्ती दरों पर 168 लोगों ने कराई रजिस्ट्री

Ranchi News: रांची। सस्ती दर पर भू-संपत्तियों और मकानों की रजिस्ट्री कराने के लिए शुक्रवार को रजिस्ट्री कार्यालयों में रजिस्ट्री करानेवालों की भीड़ लगी रही। कचहरी, हिनू और मोरहाबादी स्थित निबंधन कार्यालय में भीड़ देखने को मिला। सस्ती दर पर रजिस्ट्री कराने के अंतिम दिन 168 से अधिक संपत्तियों की रजिस्ट्री हुई। इनमें सर्वाधिक 66 डीड की रजिस्ट्री अकेले हिनू स्थित कार्यालय (ग्रामीण) में हुई। मुख्य जिला निबंधक कार्यालय 50 डीड की रजिस्ट्री हुई। एक अगस्त से नयी दर से ग्रामीण क्षेत्र में जमीन-मकान की रजिस्ट्री होगी। इसके कारण अंतिम दिन पुरानी दर पर रजिस्ट्री कराकर लोगों ने लाभ लिया। तीन अगस्त से जमीन की दर बढ़ने के साथ स्टांप शुल्क में बढ़ोतरी हो जाएगी।

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नयी दर से जमीन-मकान की रजिस्ट्री तीन अगस्त से होगी। एक अगस्त को नयी दर कंप्यूटर में अपलोड की जाएगी। अपलोड होने के बाद ही पुनः रजिस्ट्री प्रारंभ होगी।

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