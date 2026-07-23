Ranchi News: इटकी में 79 प्रतिशत एसआईआर कार्य पूरा
Ranchi News: इटकी में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान तेजी से चल रहा है। अब तक 79 प्रतिशत मतदाताओं के फॉर्म की ऑनलाइन इंट्री पूरी हो चुकी है। प्रखंड में कुल 44,222 मतदाता हैं, और कार्य 29 जुलाई तक खत्म किया जाएगा। सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि समय पर संबंधित केंद्रों पर पहुँचकर फॉर्म भरें।
Ranchi News: इटकी, प्रतिनिधि। प्रखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान तेजी से चल रहा है। अब तक 79 प्रतिशत मतदाताओं के एसआईआर फॉर्म की ऑनलाइन इंट्री पूरी कर ली गई है। प्रखंड चुनाव प्रभारी हेमंत टोप्पो ने बताया कि प्रखंड में कुल 44,222 मतदाता हैं और निर्धारित समय के भीतर सभी मतदाताओं का एसआईआर कार्य पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान में 49 बीएलओ और पांच सुपरवाइजर लगातार जुटे हुए हैं। प्रखंड में 30 जून से एसआईआर अभियान शुरू हुआ है, जो 29 जुलाई तक चलेगा। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे निर्धारित समय के भीतर संबंधित केंद्रों पर पहुंचकर अपना एसआईआर फॉर्म भरवाकर प्रक्रिया पूरी करा लें।
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