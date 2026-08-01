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Ranchi News: रांची विश्वविद्यालय के नए वाणिज्य विभागाध्यक्ष का स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: रांची विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग के नए अध्यक्ष डॉ मुकुंद चंद मेहता का शनिवार को मारवाड़ी कॉलेज के एलुमनाई एसोसिएशन द्वारा स्वागत किया गया। उन्हें इस नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी गई। एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव ने कहा कि डॉ मेहता शिक्षा और शोध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

Ranchi News: रांची विश्वविद्यालय के नए वाणिज्य विभागाध्यक्ष का स्वागत

Ranchi News: रांची। मारवाड़ी कॉलेज के एलुमनाई एसोसिएशन, की ओर से रांची विश्वविद्यालय के नवनियुक्त वाणिज्य विभागाध्यक्ष डॉ मुकुंद चंद मेहता का शनिवार को विभाग में अभिनंदन किया गया। उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी गईं। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ गौरव अग्रवाल व सचिव शुभम मंत्री ने कहा कि डॉ मुकुंद चंद मेहता एक कुशल शिक्षाविद्, अनुभवी प्रशासक व विद्यार्थियों के प्रेरणास्रोत हैं। उनके नेतृत्व में रांची विश्वविद्यालय का वाणिज्य विभाग शिक्षा, शोध व नवाचार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। मौके पर वाणिज्य विभाग के प्राध्यापक डॉ कुमार एएन शाहदेव, डॉ विकास कुमार, डॉ पुरुषोत्तम कुमार सहित विभाग के अन्य शिक्षकगण व छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

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