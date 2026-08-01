Ranchi News: रांची विश्वविद्यालय के नए वाणिज्य विभागाध्यक्ष का स्वागत
Ranchi News: रांची विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग के नए अध्यक्ष डॉ मुकुंद चंद मेहता का शनिवार को मारवाड़ी कॉलेज के एलुमनाई एसोसिएशन द्वारा स्वागत किया गया। उन्हें इस नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी गई। एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव ने कहा कि डॉ मेहता शिक्षा और शोध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
Ranchi News: रांची। मारवाड़ी कॉलेज के एलुमनाई एसोसिएशन, की ओर से रांची विश्वविद्यालय के नवनियुक्त वाणिज्य विभागाध्यक्ष डॉ मुकुंद चंद मेहता का शनिवार को विभाग में अभिनंदन किया गया। उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी गईं। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ गौरव अग्रवाल व सचिव शुभम मंत्री ने कहा कि डॉ मुकुंद चंद मेहता एक कुशल शिक्षाविद्, अनुभवी प्रशासक व विद्यार्थियों के प्रेरणास्रोत हैं। उनके नेतृत्व में रांची विश्वविद्यालय का वाणिज्य विभाग शिक्षा, शोध व नवाचार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। मौके पर वाणिज्य विभाग के प्राध्यापक डॉ कुमार एएन शाहदेव, डॉ विकास कुमार, डॉ पुरुषोत्तम कुमार सहित विभाग के अन्य शिक्षकगण व छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।