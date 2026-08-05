Ranchi News: पहले सुविधायुक्त ट्रांसपोर्ट नगर विकसित करे निगम, फिर हटेंगे ट्रांसपोर्टर : आरजीटीए

Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। इटकी रोड स्थित रांची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आरजीटीए) कार्यालय में बुधवार को नगर निगम से जुड़े मुद्दों को लेकर बैठक बुलाई गई। बैठक में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (एफजेसीसीआई) के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, महासचिव रोहित अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष पवन शर्मा सहित कई पदाधिकारी और आरजीटीए के सदस्य शामिल हुए। बैठक में नगर निगम की ओर से जारी नोटिस और उसके ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पर पड़ने वाले प्रभाव पर विस्तार से चर्चा हुई। एफजेसीसीआई अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि चैंबर ट्रांसपोर्ट सहित सभी व्यवसायियों की समस्याओं को लेकर गंभीर है। उन्हें राहत दिलाने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रहा है।

वहीं, झारखंड प्रगतिशील मजदूर यूनियन के महामंत्री विक्रम सिंह ने कहा कि ट्रांसपोर्ट व्यवसाय प्रभावित होने से मजदूर वर्ग भी प्रभावित होगा। उन्होंने आरजीटीए के हर उचित आंदोलन और निर्णय में यूनियन के सहयोग का भरोसा दिलाया।ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने नगर निगम के नोटिस पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि तीन-चार या दस दिनों के भीतर कारोबार समेटकर दूसरी जगह जाना व्यावहारिक नहीं है। उन्होंने सरकार से पहले समुचित ट्रांसपोर्ट नगर विकसित करने, सभी ट्रांसपोर्टरों के लिए गोदाम, कार्यालय और आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। व्यवसायियों ने कहा कि यदि उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है तो वे स्वेच्छा से वर्तमान स्थान खाली करने को तैयार हैं। उनका कहना था कि जब तक ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के अनुरूप सुविधायुक्त ट्रांसपोर्ट नगर विकसित नहीं होता, तब तक उन्हें पूर्ववत व्यवसाय संचालित करने दिया जाए। बैठक में आरजीटीए के अध्यक्ष राजकिशोर सिंह, सचिव रविंद्र दुबे, संगठन मंत्री दीपक सिंह, प्रभाकर सिंह, संजय जैन, एसबी सिंह, एमपी सिंह, विकास मंडल, कुंदन सिंह, धर्मेंद्र सिंह, ऋषिदेव यादव, रिंकू सिंह, राजीव सिंह, रंजीत तिवारी, विनय सिंह, अनिल माथुर, एमपी सिंह, उदय सिंह, रत्नेश सिंह, जीतेन्द्र सिंह, टिंकू, सुनील सिंह चौहान आदि उपस्थित थे।