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Ranchi News: शिवालयों में सुविधाओं के व्यापक इंतजाम, सीसीटीवी से निगरानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: रांची में सावन के अवसर पर भगवान शिव के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रमुख शिवालयों में तैयारियां पूरी की गई हैं। मंदिर समितियों ने सुविधाओं में रंगाई-पुताई, सजावट, पेयजल, बैरिकेडिंग और सीसीटीवी निगरानी शामिल की है। विशेष व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालु आसानी से आ-जा सकें।

Ranchi News: शिवालयों में सुविधाओं के व्यापक इंतजाम, सीसीटीवी से निगरानी

Ranchi News: रांची, संवाददाता। सावन में राजधानी के शिवालयों में भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की कतार रहेगी। इसे देखते हुए शहर के प्रमुख शिव मंदिरों से लेकर छोटे-बड़े शिवालयों तक तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। मंदिर समितियों ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रंगाई-पुताई, आकर्षक सजावट, विद्युत सज्जा, पेयजल, बैरिकेडिंग, सीसीटीवी निगरानी और स्वयंसेवकों की तैनाती जैसी व्यवस्थाएं की हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मंदिर समितियों के अनुसार, सावन के प्रत्येक रविवार और सोमवार को हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। अधिक भीड़ को देखते हुए इस बार प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग मार्ग बनाए गए हैं।

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महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग बैरिकेडिंग की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है।

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