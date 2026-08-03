Ranchi News: श्री हनुमान नगर पंच मंदिर में अखंड कीर्तन संपन्न
Ranchi News: रांची के श्री हनुमान नगर पंच मंदिर में अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया। स्थानीय महिलाओं की मंडली ने कीर्तन का आयोजन किया, जिसमें पुरुष मंडली ने शाम को समापन किया। इस आयोजन में भजन, हवन और आरती के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया।
Ranchi News: रांची। बूटी रोड के श्री हनुमान नगर पंच मंदिर देवधाम में अखंड कीर्तन संपन्न हुआ। मंदिर के आसपास में रहने वाले परिवार की महिलाओं की मंडली द्वारा अखंड कीर्तन किया गया। इसका समापन पुरुष मंडली ने शाम में किया। इसके बाद भजन की प्रस्तुति हुई। हवन और आरती के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया।
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