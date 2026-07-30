Ranchi News: पहाड़ी मंदिर के पास दो गुटों में मारपीट, केस
Ranchi News: रांची के पहाड़ी मंदिर के पास 27 जुलाई को दो गुटों में हिंसा हुई। अर्जुन कुमार और आदित्य सिंह ने एक-दूसरे के खिलाफ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। शिकायत में उन पर मंदिर में पूजा करते समय हमले का आरोप लगाया गया है, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Ranchi News: रांची। प्रमुख संवाददाता रांची के पहाड़ी मंदिर के पास दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। इस घटना में कई लोग घायल हो गए। घटना 27 जुलाई की है। इस मामले में अर्जुन कुमार और आदित्य सिंह ने एक दूसरे के विरूद्ध सुखदेवनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है। अर्जुन की ओर से दर्ज की गई प्राथमिकी में कमल मिश्रा, अमन वर्मा, सन्नी सिन्हा, रितिक, गुन्नू समेत अन्य को आरोपी बनाया गया है। आरोप लगाया गया है कि मंदिर में पूजा करने जा रहे थे। इसी दौरान आरोपियों ने उन पर हमला किया। उन्हें और उनके भाई को पीटकर बुरी तरह से घायल कर दिया।
वहीं आदित्य सिंह की ओर से दर्ज की गई प्राथमिकी में राकेश कुमार यादव, अर्जुन यादव, अंकित कुमार समेत अन्य को आरोपी बनाया गया है। आरोप लगाया गया कि आरोपियों के पिता झारखंड पुलिस में है। पुलिस का धौंस दिखाकर आरोपियों ने उन्हे और उनके दोस्तों के साथ मारपीट कर जख्मी कर दिया। जिसके बाद वह थाना पहुंचे और मामला दर्ज कराया। पुलिस जांच में जुट गई है।
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