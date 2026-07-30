Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ranchi News: पहाड़ी मंदिर के पास दो गुटों में मारपीट, केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

Ranchi News: रांची के पहाड़ी मंदिर के पास 27 जुलाई को दो गुटों में हिंसा हुई। अर्जुन कुमार और आदित्य सिंह ने एक-दूसरे के खिलाफ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। शिकायत में उन पर मंदिर में पूजा करते समय हमले का आरोप लगाया गया है, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Ranchi News: पहाड़ी मंदिर के पास दो गुटों में मारपीट, केस

Ranchi News: रांची। प्रमुख संवाददाता रांची के पहाड़ी मंदिर के पास दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। इस घटना में कई लोग घायल हो गए। घटना 27 जुलाई की है। इस मामले में अर्जुन कुमार और आदित्य सिंह ने एक दूसरे के विरूद्ध सुखदेवनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है। अर्जुन की ओर से दर्ज की गई प्राथमिकी में कमल मिश्रा, अमन वर्मा, सन्नी सिन्हा, रितिक, गुन्नू समेत अन्य को आरोपी बनाया गया है। आरोप लगाया गया है कि मंदिर में पूजा करने जा रहे थे। इसी दौरान आरोपियों ने उन पर हमला किया। उन्हें और उनके भाई को पीटकर बुरी तरह से घायल कर दिया।

ये भी पढ़ें:Hamirpur News: यज्ञ में हिस्ट्रीशीटर का बवाल, साथियों संग हमला, आठ घायल, दो रेफर

वहीं आदित्य सिंह की ओर से दर्ज की गई प्राथमिकी में राकेश कुमार यादव, अर्जुन यादव, अंकित कुमार समेत अन्य को आरोपी बनाया गया है। आरोप लगाया गया कि आरोपियों के पिता झारखंड पुलिस में है। पुलिस का धौंस दिखाकर आरोपियों ने उन्हे और उनके दोस्तों के साथ मारपीट कर जख्मी कर दिया। जिसके बाद वह थाना पहुंचे और मामला दर्ज कराया। पुलिस जांच में जुट गई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ranchi Ranchi News Ranchi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।