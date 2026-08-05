Ranchi News: पुलिस की चौकसी नहीं, बेखौफ स्नैचरों ने तीन महिलाओं से छीनी चेन

Ranchi News: रांची में पुलिस की चौकसी के बीच बाइक सवार स्नैचरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। पिछले तीन दिनों में महिलाओं से स्नैचिंग की कई घटनाएं हुईं, सबसे ज्यादा डोरंडा में। पीड़िताओं ने प्राथमिकी दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस अब तक अपराधियों तक नहीं पहुंच पाई है।

Ranchi News: रांची, प्रमुख संवाददाता। राजधानी में पुलिस की चौकसी के दावों के बीच बाइक सवार स्नैचरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। तीन दिनों में शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में महिलाओं से स्नैचिंग की कई वारदातों को अंजाम दिया गया। सबसे ज्यादा घटनाएं डोरंडा इलाके में हुईं। मंगलवार को डोरंडा में दो बुजुर्ग महिलाओं से चेन की छिनतई हुई। जगन्नाथपुर इलाके में भी एक महिला स्नैचरों की शिकार बनीं। पीड़िताओं ने संबंधित थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई है, लेकिन अब तक पुलिस अपराधियों तक पहुंचने में सफल नहीं हो सकी। डोरंडा गौरी शंकर नगर की रहने वाली 55 वर्षीय संजू सिंह से बाइक सवार अपराधियों ने चेन छीनकर फरार हो गए। संजू सिंह ने डोरंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है। संजू सिंह ने पुलिस को बताया कि वह मंगलवार सुबह साढ़े नौ बजे पूजा करने के बाद अपने गौरी शंकर नगर स्थित घर लौट रही थीं, तभी बाइक सवार दो अपराधी संजू सिंह को धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिए और चेन छीन ली। इससे वह जख्मी भी हो गईं.

बुजुर्ग को धक्का देकर छीनी चेन डोरंडा के कुम्हार टोली में बाइक सवार अपराधियों ने 60 वर्षीय महिला सुशीला सिन्हा से चेन छीनकर फरार हो गए। वारदात को मंगलवार की सुबह आठ बजे अपराधियों ने उस समय अंजाम दिया, जब बुजुर्ग महिला सब्जी लेकर घर लौट रही थीं। महिला के पुत्र जयकुमार ने बताया कि उनकी मां प्रतिदिन मार्निंग वॉक के लिए जाती थीं। श्रीराम मंदिर के पास एक बाइक पर सवार दो अपराधी पहुंचे और उनके गले से सोने की चेन छीन ली और मां को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया।

सिंह मोड़ के पास महिला से छीनी चेन हटिया सिंह मोड़ पानी टंकी के पास बाइक सवार अपराधियों ने वर्षा कुमारी से चेन छीन ली। घटना मंगलवार शाम सात बजे की है। इस संबंध में वर्षा कुमारी ने जगन्नाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है। हटिया डॉन बॉस्को स्कूल के समीप रहने वाली वर्षा ने पुलिस को बताया कि वह मंगलवार की शाम सिंह मोड़ की ओर से गुजर रही थीं। इसी दौरान एक बाइक पर सवार दो अपराधी पहुंचे और उनके गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद वह थाना पहुंची और मामला दर्ज कराया।