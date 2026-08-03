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Ranchi News: आदर्श उच्च विद्यालय पांचा को मिली प्रयोगशाला और पुस्तकालय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: ओरमांझी के आदर्श उच्च विद्यालय पांचा में रोटरी क्लब ऑफ रांची द्वारा विज्ञान प्रयोगशाला और पुस्तकालय की सुविधा शुरू की गई। क्लब की अध्यक्ष रिशा गुप्ता ने इसका उद्घाटन किया। इससे छात्रों को विज्ञान की व्यावहारिक शिक्षा और अध्ययन सामग्री उपलब्ध होगी। इस अवसर पर विद्यालय के कई शिक्षक और क्लब के सदस्यों ने भाग लिया।

Ranchi News: आदर्श उच्च विद्यालय पांचा को मिली प्रयोगशाला और पुस्तकालय

Ranchi News: ओरमांझी, प्रतिनिधि। आदर्श उच्च विद्यालय पांचा में रोटरी क्लब ऑफ रांची की ओर से छात्र-छात्राओं को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विज्ञान प्रयोगशाला और पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसका उद्घाटन क्लब की अध्यक्ष रिशा गुप्ता और अन्य सदस्यों ने संयुक्त रूप से किया। विद्यालय को विज्ञान प्रयोगशाला के लिए आवश्यक उपकरण और पुस्तकालय के लिए पुस्तकें भी उपलब्ध कराई गईं। इससे विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को विज्ञान की व्यावहारिक शिक्षा और अध्ययन सामग्री का लाभ मिलेगा। मौके पर क्लब के पूर्व अध्यक्ष विनीत जैन, दिव्या गुप्ता, पायल बुधिया, सिमरन मोदी, मेघना मस्कारा, आरती सुल्तानिया, नेहा मुरारका, विद्यालय परिवार के सचिव प्रद्युम्न पांडे, प्राचार्य विनय कुमार मिश्रा, प्रकाश कुमार चौधरी, राजधाम साहू, नवीन साहू, सहायक शिक्षिका नीतू देवी सहित सभी शिक्षक-शिक्षिकाएं और छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

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