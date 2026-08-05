Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ranchi News: फ्लाईओवर निर्माण तक हरमू बाईपास में फुटपाथ कार्य स्थगित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

Ranchi News: रांची नगर निगम द्वारा कांके रोड से धुर्वा तक प्रस्तावित मॉडल कॉरिडोर की निर्माण कार्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हाल ही में नगर निगम और स्टेट हाईवे अथॉरिटी के अभियंताओं ने संयुक्त निरीक्षण किया। हरमू बाईपास पर फ्लाईओवर बनाने की योजना है, जिससे जाम की समस्या का समाधान होगा।

Ranchi News: फ्लाईओवर निर्माण तक हरमू बाईपास में फुटपाथ कार्य स्थगित

Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। रांची नगर निगम द्वारा कांके रोड स्थित श्रीराम मंदिर से रातू रोड चौक, हरमू बाईपास होते हुए धुर्वा तक प्रस्तावित मॉडल कॉरिडोर की योजना पर चरणबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को नगर निगम और स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड के अभियंताओं ने प्रस्तावित कॉरिडोर का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान परियोजना से जुड़े विभिन्न तकनीकी पहलुओं की समीक्षा की गई और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बताया गया कि स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड हरमू बाईपास मार्ग को जाममुक्त बनाने के उद्देश्य से करीब 3.5 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण कराने जा रही है।

प्रस्तावित फ्लाईओवर सहजानंद चौक से पहले शुरू होकर हरमू रोड और रातू रोड चौक को पार करते हुए कांके रोड स्थित जज कॉलोनी के पास समाप्त होगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की निविदा प्रक्रिया फिलहाल जारी है, जिसकी अंतिम तिथि 10 अगस्त निर्धारित की गई है। संयुक्त निरीक्षण के दौरान निर्णय लिया गया कि हरमू बाईपास पर रांची नगर निगम द्वारा पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए पेवर ब्लॉक से बनाए जा रहे फुटपाथ निर्माण कार्य को फिलहाल स्थगित रखा जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि यह फैसला फ्लाईओवर परियोजना के सुचारु क्रियान्वयन और भविष्य में दोबारा निर्माण पर होने वाले अतिरिक्त खर्च से बचने के उद्देश्य से लिया गया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ranchi Ranchi News Ranchi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।