Ranchi News: 16 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर निर्माणाधीन, छह केंद्रों का काम जल्द होगा शुरू
Ranchi News: रांची नगर निगम में 15वें वित्त आयोग मद से आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। 47 केंद्रों में से 25 सक्रिय हैं। 16 केंद्रों पर काम चल रहा है। 24 नए भवनों का निर्माण और 23 भवनों के नवीनीकरण की योजना है। नगर आयुक्त ने सामुदायिक भवनों में संचालन पर जोर दिया।
Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। नगर आयुक्त की अध्यक्षता में गुरुवार को 15वें वित्त आयोग मद से स्वीकृत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की प्रगति की समीक्षात्मक बैठक बुलाई गई। बैठक में बताया गया कि रांची नगर निगम क्षेत्र में कुल 47 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के संचालन की स्वीकृति प्राप्त है, जिनमें से वर्तमान में 25 केंद्र संचालित हो रहे हैं। शेष 16 केंद्रों का कार्य प्रगति पर है। 6 केंद्रों का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। इसके लिए विस्तृत समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान सहायक लोक स्वास्थ्य पदाधिकारी ने बताया कि विभागीय निर्देश के अनुसार, 24 नए भवनों का निर्माण किया जाना है।
जबकि, 23 केंद्रों को उपलब्ध भवनों के नवीनीकरण के माध्यम से संचालित किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि जहां उपयुक्त भवन उपलब्ध होंगे, वहां आवश्यक मरम्मत व नवीनीकरण कर केंद्रों का संचालन जल्द शुरू किया जा सकता है। नगर आयुक्त ने निर्देश दिया कि जिन स्थानों पर सामुदायिक भवन उपलब्ध हैं, वहां आवश्यक ब्रांडिंग व आधारभूत व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हुए प्राथमिकता के आधार पर आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का संचालन शुरू किया जाए। जिन वार्डों में भवन या जमीन उपलब्ध नहीं है, वहां की विस्तृत सूची तैयार कर शीघ्र उपलब्ध कराई जाए, ताकि आवश्यक कार्रवाई समयबद्ध ढंग से की जा सके।
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