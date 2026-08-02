Ranchi News: 31 जोड़े दंपत्तियों ने किया रुद्राभिषेक का अनुष्ठान
Ranchi News: रांची में सावन माह के अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच द्वारा स्वर्णभूमि बैंक्वेट हॉल में रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। इस अनुष्ठान में 31 दंपतियों ने विद्वान वैदिक आचार्यों के सानिध्य में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। कार्यक्रम के अंत में महाआरती में सैकड़ों श्रद्धालु एक साथ भगवान शिव की आराधना करते हुए नजर आए।
Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। सावन माह के अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच रांची की ओर से रविवार को डंगरा टोली स्थित स्वर्णभूमि बैंक्वेट हॉल में रूद्राभिषेक किया गया। 31 दंपतियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच इस अनुष्ठान को संपन्न किया। रुद्राभिषेक और रांची की पहली भजन जैमिंग संध्या ने शहर के धार्मिक आयोजन से पूरा भक्तिमय वातावरण बन गया। सुबह आठ बजे आरंभ हुए इस महाआयोजन में 31 दंपतियों ने महाराष्ट्र के नासिक से आए विद्वान वैदिक आचार्यों के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया। जैसे ही सभी दंपतियों ने एक साथ ओम नमः शिवाय के मंत्रों के साथ जलाभिषेक किया, पूरा सभागार शिवमय हो उठा।
घंटियों, शंखनाद और हर-हर महादेव के जयघोष से वातावरण भक्तिमय ऊर्जा से भर गया। कार्यक्रम के समापन पर आयोजित महाआरती में सैकड़ों श्रद्धालु एक साथ भगवान शिव की आराधना में लीन दिखाई दिए। आरती की दिव्य छटा और दीपों की रोशनी ने पूरे परिसर को आध्यात्मिक आभा से आलोकित कर दिया।
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