Ranchi News: विश्व आदिवासी दिवस को लेकर आदिवासी छात्रसंघ की हुई तैयारी बैठक
Ranchi News: रांची में विश्व आदिवासी दिवस की तैयारी के लिए संत जेवियर्स कॉलेज में बैठक हुई। खड़िया, हीरा बरवे और पलामू छात्रसंघ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 9 अगस्त को रांची कॉलेज मैदान में आयोजन का निर्णय लिया गया, जिसमें सफलतापूर्वक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। समिति की नई टीम की घोषणा भी की गई।
Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। विश्व आदिवासी दिवस की तैयारी को लेकर रविवार को संत जेवियर्स कॉलेज परिसर में बैठक हुई। इसमें खड़िया छात्रसंघ, हीरा बरवे छात्रसंघ और पलामू छात्रसंघ के प्रतिनिधि शामिल हुए। जानकारी दी गई कि आगामी नौ अगस्त को रांची कॉलेज मैदान में विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसकी सफलता के लिए जनसंपर्क अभियान भी चलाया गया। इस दौरान डॉ सुशील मिंज, ग्लासियुस, जतरू उरांव, सुरेश टोप्पो के नेतृत्व में लोगों से मुलाकात की गई। इसमें अमोल लकड़ा, प्रियंका एक्का, आलोक तिर्की, ओनिक्स एक्का, अस्मिता टोप्पो, डॉ तार्कलेन कुल्लू, प्यारु उरांव को आयोजन की सफलता के लिए सहयोग की अपील की गई।
डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय समिति की घोषणा की गई। इसी क्रम में आदिवासी छात्रसंघ केंद्रीय समिति संस्थापित सदस्यों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय समिति की घोषणा की गई। इसमें अध्यक्ष अमृत मुंडा, उपाध्यक्ष बादल भोगता, सचिव अमृत उरांव, कार्यकारी अध्यक्ष अखिलेश पाहन, महासचिव सुजीत भगत, संयुक्त सचिव ज्योति कुमारी, संगठन सचिव ज्योति कुमारी, रश्मि उरांव,] मीडिया प्रभारी सुभाष मुंडा, प्रचार सचिव सतारी कुणकल, कोषाध्यक्ष दुर्गा उरांव व सक्रिय सदस्य प्रभात उरांव, बजरंग हेम्ब्रम, बिशुन तिर्की, सोनम लकड़ा सहित कई मौजूद थे।
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