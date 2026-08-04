Ranchi News: पंचायत सहायक संघ की ओर से मुख्यमंत्री आवास का घेराव आज

Ranchi News: रांची, संवाददाता। राज्य स्तरीय पंचायत सहायक संघ की ओर से बुधवार को संघ के सदस्य अपनी आठ सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। प्रदर्शन के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में पंचायत सहायक शामिल होंगे। संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार का कहना है कि पंचायत सहायक पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। समय पर मानदेय राशि तक का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। इस बढ़ती मंहगाई में इतने कम मानदेय से गुजारा कर पाना मुश्किल हो रहा है। संघ का कहना है कि अगर हमारी आठ सूत्री मांगें पूरी नहीं हुईं तो आने वाले समय में पंचायत सहायक अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेंगे।