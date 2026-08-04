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Ranchi News: पंचायत सहायक संघ की ओर से मुख्मंत्री आवास का घेराव आज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: रांची में राज्य स्तरीय पंचायत सहायक संघ के सदस्य बुधवार को अपनी आठ सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने कहा कि पंचायत सहायक अपनी मांगों के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। अगर मांगे नहीं मानी गईं, तो अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी है।

Ranchi News: पंचायत सहायक संघ की ओर से मुख्मंत्री आवास का घेराव आज

Ranchi News: रांची,संवाददाता। राज्य स्तरीय पंचायत सहायक संघ की ओर से बुधवार को संघ के सदस्य अपनी आठ सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। जाएगा। प्रदर्शन के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में पंचायत सहायक शामिल होंगे। संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार का कहना है की पंचायत सहायक पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। समय पर मानदेय राशि तक का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। इस बढ़ती मंहगाई में इतने कम मानदेय से गुजारा करना पाना मुश्किल-सा हो रहा है। संघ की कहना है की अगर हमारी आठ सूत्री मांगें पूरी नहीं हुई तो आने समय में पंचायत सहायक अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेंगे।

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