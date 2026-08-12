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Ranchi News: शहर के 13 वार्डों में 22 नए नौ सीटर शौचालय बनेंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: रांची नगर निगम 22 स्थानों पर नौ सीटर सार्वजनिक शौचालय बनाएगा। इसके लिए निगम ने दो टेंडर जारी किए हैं। अनुमानित लागत 28.11 लाख रुपये प्रति शौचालय है। टेंडर 27 अगस्त तक जमा होंगे और सभी शौचालय 90 दिन में पूरे होंगे।

Ranchi News: शहर के 13 वार्डों में 22 नए नौ सीटर शौचालय बनेंगे

Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। शहर में रांची नगर निगम 22 स्थानों पर नौ सीटर सार्वजनिक शौचालय बनाएगा। इसके लिए निगम ने दो अलग-अलग टेंडर जारी किए हैं। प्रत्येक शौचालय के निर्माण की अनुमानित लागत 28.11 लाख रुपये है। इस तरह 22 शौचालयों पर करीब 6.18 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सभी शौचालयों को 90 दिन में पूरा किया जाएगा। निगम की ओर से टेंडर में वार्ड संख्या 17, 37, 38, 39 और 42 में कुल 11 शौचालय बनाए जाएंगे। इनमें लोयोला स्कूल के पास पुरुलिया रोड, जगन्नाथपुर मंदिर के पीछे तालाब के पास, जेपी मार्केट के पास ब्रह्मचारी मैदान, आदर्शनगर में हनुमान मंदिर के पीछे, सखुआ बागान के पास नर्सरी तालाब, हड़सेर सरनास्थल के पास, पटेल मैदान धुर्वा, नर्स कॉलोनी होमगार्ड ग्राउंड के पीछे, सीठियो रोड, थेथरटोली व सेक्टर-2 ए टाइप फील्ड के पास शौचालय शामिल हैं。

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इसके अलावा वार्ड 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 और 16 में 11 शौचालयों का निर्माण होगा।

इनमें चौड़ी बस्ती, सरनाटोली, सिंदवार टोली, एदलहातू, देवी मंडप के पास, मोरहाबादी मैदान, बनईटोली टैगोर हिल, गुलची गड्ढा, न्यूनगर बांधगाड़ी, मंडा पूजास्थल गाड़ी होटवार, तिरिल बस्ती व प्रेमनगर नौवाटोली फातिमा नगर शामिल हैं।

हर शौचालय पर 28.11 लाख का अनुमान

प्रत्येक नौ सीटर शौचालय की अनुमानित लागत 28,11,509.24 रुपये है। प्रत्येक काम के लिए 56,500 रुपये अर्नेस्ट मनी और 11,800 रुपये टेंडर दस्तावेज शुल्क है।

27 अगस्त तक जमा होंगे टेंडर

दोनों टेंडरों के लिए 12 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। एजेंसियां 27 अगस्त की शाम 5 बजे तक बिड जमा कर सकेंगी। तकनीकी प्रक्रिया के बाद बिड खोलने की तिथि 28 अगस्त है।

सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न

रांची नगर निगम कितने सार्वजनिक शौचालय बनाएगा?
रांची नगर निगम 22 स्थानों पर नौ सीटर सार्वजनिक शौचालय बनाएगा।
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