Ranchi News: शहर के 13 वार्डों में 22 नए नौ सीटर शौचालय बनेंगे

Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। शहर में रांची नगर निगम 22 स्थानों पर नौ सीटर सार्वजनिक शौचालय बनाएगा। इसके लिए निगम ने दो अलग-अलग टेंडर जारी किए हैं। प्रत्येक शौचालय के निर्माण की अनुमानित लागत 28.11 लाख रुपये है। इस तरह 22 शौचालयों पर करीब 6.18 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सभी शौचालयों को 90 दिन में पूरा किया जाएगा। निगम की ओर से टेंडर में वार्ड संख्या 17, 37, 38, 39 और 42 में कुल 11 शौचालय बनाए जाएंगे। इनमें लोयोला स्कूल के पास पुरुलिया रोड, जगन्नाथपुर मंदिर के पीछे तालाब के पास, जेपी मार्केट के पास ब्रह्मचारी मैदान, आदर्शनगर में हनुमान मंदिर के पीछे, सखुआ बागान के पास नर्सरी तालाब, हड़सेर सरनास्थल के पास, पटेल मैदान धुर्वा, नर्स कॉलोनी होमगार्ड ग्राउंड के पीछे, सीठियो रोड, थेथरटोली व सेक्टर-2 ए टाइप फील्ड के पास शौचालय शामिल हैं。